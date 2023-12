Captado en cámara momento en que esquiador queda atrapado en avalancha en NH

Autoridades rescataron a un hombre de New Hampshire después de que sufrió una lesión en la parte inferior de la pierna que puso en peligro su vida durante una avalancha mientras esquiaba en Mount Washington el sábado.

New Hampshire Fish and Game dice que el hombre, identificado como Dominic Torro, de 30 años, de Bow, estaba esquiando por el área conocida como "Airplane Gully" con un amigo cuando provocó una avalancha y sufrió una lesión que puso en peligro su vida alrededor de las 11:35 a.m.

Nadie más quedó atrapado en la avalancha, dicen las autoridades. Un amigo de Torro y otro esquiador de la zona pudieron ayudarle y pidieron ayuda de emergencia.

Un helicóptero de la Guardia Nacional fue movilizado y un "SnoCat" estaba listo para despejar el camino en caso de que el helicóptero no pudiera llegar al lugar del incidente, según las autoridades.

Mientras se preparaban las labores de rescate, un paramédico altamente experimentado se mantuvo en contacto vía telefónica y dio instrucciones a los esquiadores que ayudaron a Torro a estabilizarlo, según las autoridades.

Cuando llegó el helicóptero, Torro fue transportado al Centro Médico Dartmouth Hitchcock en Lebanon, New Hampshire, para recibir tratamiento, dicen las autoridades.