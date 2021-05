AMLO revela que pidió a Kamala Harris un nuevo préstamo de vacunas

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, un nuevo préstamo de vacunas anticovid de AstraZeneca para el país, durante la reunión del pasado viernes.

"La respuesta fue, diría, favorable y muy responsable", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Dijo que este acuerdo se alcanzó durante la reunión que sostuvo con Harris el pasado 7 de mayo, donde hizo la petición y "ellos están en la mejor disposición de entregar (vacunas) a países que no tienen".

Aseguró que le gustó la respuesta de la vicepresidenta estadounidense y no descarta que lleguen esas vacunas, probablemente a finales de mayo, "porque solamente están en proceso de revisión de eficacia".

Precisó que las autoridades estadounidenses están practicando pruebas a la vacuna "porque no quieren enviar algo que no esté en buen estado. Que no sean vacunas caducas, sino efectivas".

Afirmó que de llegar el envío adicional de vacunas por parte de Estados Unidos, desde finales de este mes, podrían tener prácticamente vacunados a todos los adultos mayores de 50 años "sería muy favorable".

El mandatario mexicano descartó que se acerque una tercera ola del coronavirus.

A principios de abril, Estados Unidos envió a México un total de 2.7 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, como parte de un acuerdo de un primer préstamo al que llegó López Obrador con su homólogo Joe Biden.

Mientras que el 3 de mayo, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había adelantado que México recibirá 4.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de su planta en Estados Unidos, a finales de mayo.

México fue uno de los primeros países en arrancar la vacunación contra COVID-19 el 24 de diciembre.

Hasta ahora el país, que cuenta con 126 millones de habitantes, ha administrado 21.3 millones de dosis de cinco vacunas diferentes a personal sanitario, maestros y mayores de 60 años.

Asimismo, este mes arrancó la vacunación de personas entre 50 y 59 años.

Desde el pasado diciembre México ha recibido 27 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V y Sinovac.

El país suma 2.36 millones de casos y 219,089 decesos, siendo el cuarto país del mundo por números absolutos de muertos tras Estados Unidos, Brasil e India.