Richards deja saber su opinión sobre nuevas reglas para lanzadores

Es apropiado que la noche en que Garrett Richards registró su primer hit en las Grandes Ligas, salió a la conferencia de prensa posterior al juego listo para jugar a la ofensiva.

Haciendo lo que efectivamente admitió fue el primer comienzo de su carrera de 11 años sin ayuda de agarre ilícito, el derecho de los Medias Rojas no reprimió su disgusto por la inminente represión de las Grandes Ligas contra sustancias extrañas y lo que podría significar para el juego.

"No puedo pensar en un peor momento, para ser honesto contigo", dijo.

Con la voz llena de disgusto, Richards apenas podía comprender lo que acababa de suceder durante una victoria por 10-8 sobre los Bravos que lo vió sacudido por siete hits y seis carreras en cuatro entradas. Ponchó a tres e inusualmente golpeó dos mientras no lanzaba bolas curvas, porque no tenía idea de uno de sus mejores lanzamientos.

Richards lanzó 84 lanzamientos: 64 rectas y 20 sliders. Las velocidades de giro en ambos fueron aproximadamente 250 RPM por debajo de los promedios de la temporada de 2.593 y 2.885, respectivamente.

"Realmente no me sentí confiado en ninguno de mis sliders esta noche, así que prácticamente lancé todas las rectas", dijo Richards. "Creo que esta noche habló por sí misma. No voy a quedar atrapado en todo esto. Pero definitivamente diré que está empezando a afectar a las personas en sus carreras. Así que vamos a seguir las reglas, pero este es el juego que vas a conseguir".

Los Medias Rojas y los Bravos se combinaron para 26 hits, 18 carreras y tres jonrones. El juego duró cuatro horas y 10 minutos.

Acostúmbrate, dijo Richards.

"Esté preparado para juegos de cuatro horas y algunas cosas interesantes", dijo Richards. "No lo sé. Estoy agradecido de haber llegado tan lejos en mi carrera antes de este punto".

Richards acababa de empezar. Admitió que el protector solar ha sido parte de su rutina diaria de juego desde que llegó a las Grandes Ligas en 2011, porque dijo que la resina por sí sola, que es legal, no tiene valor.

"Tan pronto como llego al campo todos los días, me pongo protector solar", dijo. "Ahora no puedo hacer eso y además de eso, lo único que se proporciona es la bolsa de resina en la parte posterior del montículo, que para ser honesto contigo, es completamente inútil. No hace nada. Literalmente, apenas incluso seca el sudor. Es mejor que ni siquiera esté allí. Ni siquiera puedo pensar cuántas veces a lo largo de mi carrera he ido al fondo de la bolsa de resina. A veces he estado en montículos eso ni siquiera tenía bolsas de resina. Por sí mismo no hace nada por nadie. No conozco a nadie que solo use resina".

Richards dijo que estaría dispuesto a usar una bolsa de resina "que realmente funcionara", pero en el siguiente suspiro no entendió por qué el béisbol está haciendo estos cambios en primer lugar. Afirmó que los lanzadores simplemente quieren un mejor agarre, cuando de hecho el anuncio de MLB señaló que los lanzadores han abrumado a los bateadores con la ayuda de sustancias aplicadas únicamente para aumentar la velocidad de giro.

"No creo que nadie esté buscando algo exagerado", dijo Richards. "Creo que solo estamos tratando de encontrar algo que nos permita lanzar más strikes y aún poder competir, ¿sabes lo que estoy diciendo? Como, al final del día, ¿no queremos los dos? ¿Equipos que compiten? Si un lado tiene que ceder y el otro obtiene toda la ventaja, ¿qué estamos haciendo aquí? Solo estamos diluyendo la pureza de competir en el juego".

Teniendo en cuenta que el promedio de bateo de la liga ha caído a un mínimo de 50 años, es falso sugerir que el campo de juego estaba remotamente nivelado para comenzar. Independientemente, Richards cuestiona por qué MLB haría estas alteraciones a la mitad de la temporada, y se pregunta cómo se implementará la aplicación, que incluirá controles al azar y suspensiones de 10 juegos para los infractores de las reglas.

"Para ser honesto con usted, no sé si las personas que están comprobando lo que están comprobando están calificadas para comprobar si hay algo", dijo. "Hemos jugado el juego desde que estamos en las grandes ligas, para los muchachos que han existido, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo en este momento. Estamos tratando de seguir las reglas, simplemente. Así que esto es qué vas a conseguir. Realmente no sé qué más decir al respecto ".

Richards señaló que los jugadores pueden apelar las suspensiones, "pero también me han dicho que no se molesten, así que como sea". Dijo que no se arriesgará egoístamente a una suspensión que le cueste a su equipo un lugar en el roster durante 10 juegos. Estuvo de acuerdo con el as de los Rays, Tyler Glasnow, quien enfrenta una posible cirugía de Tommy John, en que la represión implementada apresuradamente podría provocar más lesiones.

"No puedo recordar un juego en el que haya agarrado una pelota de béisbol con tanta fuerza", dijo. "Definitivamente uso un agarre suelto y esta noche, incluso le pegué a dos muchachos y no le pego a la gente. No le pego a la gente. Con dos strikes también, sin saber realmente por qué. Se realizarán muchos ajustes. No sé qué tipo de producto saldrá, pero no lo sé. Lo resolveremos ".

Y ese fue el punto final de Richards. Si estas son las reglas, no tiene más remedio que adaptarse.

"Quiero decir, me adaptaré", dijo. "Pasé cuatro entradas con casi todas las rectas esta noche, así que no lo sé. Tal vez tenga que desarrollar otro lanzamiento, tal vez empiece a aprender un cambio o algo así. No lo sé. Pero esto es donde estamos y esto es a lo que nos enfrentamos, así que tenemos que aprovecharlo al máximo".