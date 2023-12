Ideas de regalos navideños para niños de todas las edades

Si estás comprando regalos para un niño o para un preadolescente, los mejores obsequios son los que se pueden disfrutar en la etapa en la que están y también el que viene.

Así que antes de que busques en los pasillos de juguetes de las tiendas por algo que solo captará su atención por 5 minutos, dale una mirada a nuestra guía con productos que podrán disfrutar una y otra vez.

Aquí están las selecciones del editor. Ni Telemundo ni NBC tienen relación con estas marcas y los artículos son vendidos por las compañías, no por estos medios.

Para los pequeños estudiantes

Reel Big Catch juego. $15.64 (precio de venta)

Este juego para niños preescolares de edades 3+ ayuda a los niños desarrollar las habilidades motoras finas y practicar matemáticas. Niños pueden jugar individualmente o con hermanos y amigos. Cuando capturan a un pez, pueden usar las tarjetas para medir incluidas para ver quien atrapó el pez más grande.

Disponible en Walmart.com y otros comerciantes.

Para el niño que evita la hora de dormir

Little Tikes Story Dream Machine Starter Set $49

Se terminó el miedo a la hora de acostarse. Haz que los libros de cuentos cobren vida con este proyector de juguete. Los niños pueden ver, escuchar y leer junto con 3 pequeñas historias Goldenbook incluidos en el juego: "The Poky Little Puppy", "Tawny Scrawny Lion", y "The Saggy Baggy Elephant". Libros de cuentos adicionales se pueden comprar por separado.

La máquina story dream también funciona como luz de noche con ruido blanco para ayudar arrullarlos.

Disponible en Amazon.com y otros comerciantes.

Para el niño que tiene dinero en su alcancía

Sanrio cartera de vinilo. $13.95

Si eres un padre que fue niño durante el auge de Sanrio en los 90s, te encantará darle a tu hijo o hija una de estas carteras nostálgicas.

Escoge entre seis diseños de personajes: Hello Kitty, Pochaco, Cinnamoroll, Keroppi, Little Twin Stars y My Melody.

Disponible en Amazon.com.

Para el niño creativo

Kit de Artesanía Pastel Falso $38.00

Aunque esto realmente no es un juguete ni es comercializado hacia niños, podría ser un gran regalo para un adolescente o preadolescente fan de "Kids Baking Championship."

Esta artesanía de pastel falso incluye todo lo necesario para construir un pastel falso del comienzo al final. Escoge entre 3 estilos de decoración: chispas, fresas u hongos.

Está perfecto para artistas principiantes de pastel para practicar y también pueden ser una decoración en sus cuartos o como un accesorio en su próximo TikTok.

Disponible exclusivamente en bando.com.

Para la niña a la que le encanta bañarse

Set de regalo del pelo Supreme Mermaid $66.40

Para la niña que adora las sirenas y que ya lo tiene todo, regálale este set para el cuidado del cabello con shampoo especialmente formulado, acondicionador, mist para desenredar y un cepillo para desenredar.

Ingredientes como coco y aceite de semilla de macadamia nutren y acondicionan el pelo para mantenerlo suave y brillante. Está aprobado por dermatólogos, no se probó en animales, no contiene ftalato ni sulfato, ni tampoco otros ingredientes dañinos así que te puedes sentir bien en regalarselo a la niña en tu vida.

Disponible en GlimmerWish.com, Amazon.com y otros comerciantes.

Para el niño que ama los trenes

Polar Express Tren de Lionel Trains. $81.70

Para un juguete verdaderamente clásico que puede ser disfrutado por generaciones, comprale un tren Lionel.

Este modelo es basado en la amada historia de "The Polar Express." También puede ser utilizado como decoración alrededor del árbol.

Disponible en Amazon.com, lionelstore.com y otros comerciantes.

Para el codificador

Sphero Mini Robot Pelota. $49.99

Este pequeño robot es como del tamaño de una pelota de ping pong pero esta equipado con tecnología avanzada, incluyendo un giroscopio, codificador de motor y acelerómetro. Viene con accesorios como conos y bolos para que los niños puedan navegar laberintos o realizar una carrera de robots.

Niños aprenderán rápidamente como codificar controlando los movimientos del robot y personalizando sus características a través de 3 diferentes actividades STEAM.

Disponible en sphero.com o Amazon.com.

Para el niño que le encanta jugar afuera

El Original Stomp Rocket. $29.99

Ideal para niños de 5 a 12 años, Stomp Rocket les da un entendimiento de gravedad, movimiento y fuerza. Además, pueden jugar independientemente -- simplemente coloca el lanzacohetes y pisa.

Viene con 3 aviones de acrobacia: el looper, hace gigantes bucles, el planeador, puede planear más de 100 pies y el comodín (nunca se sabe dónde irá).

Disponible en Amazon.com, Target.com, Walmart.com y otros commerciantes.

Para el niño que tiene que jugar adentro de casa

Rainbow Fusion Especial por Stapelstein. $189 (sale price)

Estos son más que peldaños. Son excelentes para juego abierto porque tienen muchos usos creativos: niños más de 1 año pueden practicar apilándolos, volteándolos para poner cosas adentro, sentándose dentro y dando vueltas, balanceándose y más. Las posibilidades son interminables.

Como aguantan hasta 396 libras, niños de todas las edades pueden jugar. Hasta adultos.

También es finalista para el premio al Juguete del Año este 2023.

Disponible exclusivamente en Stapelstein.com.

Para el futuro artista

Bright Stripes Pintar por Numeros. $19.99

Este kit para pintar siguiendo los números indicados es para niños de 8+; tiene un lienzo de 1.25" de profundidad, ideal para colgar o mantener derecho su trabajo de arte.

La estación de pintura esta incorporada con 16 colores de pintura, 2 brochas y una bandeja.

Este tipo de actividad es ideal para relajarse y practicar atención plena además de proveer una distracción.

Disponible en Amazon.com.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo