‘Sé que hice mal’: dice hombre de Revere en corte después de abandonar a un perro en la playa

Se presentó una declaración de no culpabilidad en nombre del hombre acusado de abandonar a su perro en una playa el mes pasado en Revere, Massachusetts.

Elias Pacheco Osario, de 27 años, fue procesado en el Tribunal de Distrito de Chelsea el martes por un cargo de crueldad animal. Se le acusa de encadenar sus 50 libras. mezcla de pit bull - llamado "Killer" - a una barra de acero expuesta en el borde de Short Beach en la tarde del agosto. 29.

Pacheco Osario dijo que estaba abrumado: tiene una esposa embarazada en casa y el perro estaba peleando con su gato. Dijo que su casero quería que el perro saliera y que trató de contactar a los refugios de animales.

La policía dice que el perro estaba en grave peligro, pero el dueño dice que hay más en la historia.

“Ya no puedo lidiar con esto. No sé qué hacer, así que envié correos electrónicos, llamé al refugio, no respondieron, para ver si podía dejar al perro allí", dijo Pacheco Osario." Y por eso (tomé) la decisión de dejarlo. allí y lo dejé con comida. Y sé que hice mal".

La mezcla de pitbull macho estaba encadenada a una varilla de acero expuesta en el borde de la playa, que sobresalía del fondo de la rampa desde Winthrop Parkway hasta Short Beach. También había una gran piedra unida a la cadena para evitar que el perro se escapara, dijo la policía.

El perro ahora está siendo cuidado en Ocean View Kennels en Revere.

Pacheco Osario fue liberado bajo una fianza de $340 en efectivo. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de Chelsea el martes.