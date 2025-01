Hombre bajo arresto tras mortal tiroteo en Charlestown

Un hombre de 45 años de Charlestown ha sido arrestado en relación con un tiroteo mortal ocurrido el fin de semana en un estacionamiento de 7-Eleven en el vecindario de Boston.

La policía de Boston anunció el lunes por la mañana que David Menezes fue arrestado el domingo por la noche en Roxbury y enfrentará un cargo de asesinato.

Los oficiales respondieron poco después de las 10:30 p.m. del sábado al 140 Main Street en Charlestown por un informe de un peatón atropellado. Una vez que llegaron, la policía encontró a un hombre tirado en el suelo en el estacionamiento que había recibido un disparo, según un comunicado de prensa.

El Servicio Médico de Emergencia de Boston lo declaró muerto en el lugar. La víctima fue identificada como Joseph Donahue, de 46 años y residente de Charlestown.

Nuestra cadena hermana NBC10 Boston habló con una de las amigas más cercanas de Donahue, quien dice que está tratando de aceptar esta tragedia.

“Sinceramente, todavía no he podido dormir porque me siento muy mal pensando en lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento y en lo asustado que debe haber estado”, dijo Shannon Lundin en una entrevista telefónica.

Lundin describe a Donahue como una persona divertida, leal y vibrante. Ella dice que nunca dejó de asistir a programas de recuperación a lo largo de los años para luchar contra la adicción.

Se espera que Menezes comparezca ante el tribunal para una lectura de cargos por el cargo de asesinato.