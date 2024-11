Hombres acusados ​​de asesinar a menor hispano hallado cubierto con edredón son sus primos: familia

La muerte de un joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una área boscosa en Hartford, Connecticut envuelto en unas cubrecamas ha causado gran indignación, y es que los principales sospechosos son sus primos.

La familia del joven, Edgar Josué Martinez se presentó en corte el martes, donde uno de los involucrados enfrentó una serie de cargos.

"Él se ve tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada , como si no hubiera hecho nada y yo no entiendo como una persona puede ser así.", dijo Nimsa Martínez, hermana de Edgar Josue Martinez.

La hermana de Martinez reaccionó indignada al ver a uno de los presuntos responsables presentarse ante el juez.

"Son muchos sentimientos, es dolor, es enojo, es frustración…", dice Nimsa Martínez.

El sospechoso identificado como Sender Soto Veliz, de 21 años, es uno de los primos acusados de estar involucrado en la muerte del joven.

Recién graduado, Edgar Josué Chiche Martinez de 18 años, apenas empezaba su vida. Su familia solo le queda el recuerdo del buen joven que era.

"Justicia lo queremos porque era un niño , era una persona que empezaba sus sueños y se los terminaron arrebatando y no entendemos el porqué..", dijo Verónica Martínez, tía de Edgar Josue Martinez.

Edgar Josue Martinez cumpliría sus 18 años el 14 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado en Pope Park Highway envuelto en un cubrecamas, luego que la familia lo reportara como desaparecido. Martínez vivía con dos primos, los dos principales sospechosos, Sender Soto Veliz y el otro hermano de 17 años que por su edad aún no ha sido identificado.

"Él que hizo el atroz caso, que lo juzguen como adulto, porque eso que tenga 17 años, no le daba autoridad, no le daba nada él para que le quite la vida a una persona también menor de edad, también a un niño." dice Verónica Martinez.

Sender Soto Veliz vive en Hartford hace 8 meses, y en el 2019 se le citó por una orden de deportación de regreso a Guatemala. Una gran prioridad para la familia, es que ambos hermanos sean enjuiciados en los Estados Unidos, y temen que sean deportados. El martes, el juez le fijó una fianza a Soto Veliz de $ 500 mil dólares.

Nimsa Martinez, llegó junto a su hermano de Guatemala desde el 2021, huyendo de la violencia de su país. Hoy les toca la difícil tarea de repatriar a Edgar de regreso a Guatemala, donde su mamá y su papá lo esperan.

"Pedimos ayuda, para poderlo repatriar… para que mi hermana pueda darle su último adiós, no es como ella esperaba ver por última vez a su hijo, pero eso es lo queremos nosotros que ella le de su último adiós.", dijo Verónica Martínez.

La familia de Edgar Josue pide a las autoridades correspondientes que le permitan ver el cuerpo, una situación frustrante para ellos ya que no han podido confirmar su deceso.

En cuanto al otro acusado, se supo que será transferido al tribunal de adultos donde enfrentará cargos por asesinato.