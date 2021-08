Aumenta la población hispana en Connecticut, según el censo

Si bien la mayoría de los residentes de Connecticut son blancos, los nuevos datos del censo de EE. UU. publicados el jueves muestran que el estado se está volviendo más diverso, y el número de residentes hispanos ha aumentado aproximadamente un 30% durante la última década.

La población hispana del estado aumentó en 144,206 personas de 2010 a 2020, mientras que la población blanca disminuyó en 377,282. También hubo aumentos en el número de personas de raza mixta, asiáticos, negros, nativos americanos y de ascendencia hawaiana e isleña del Pacífico en Connecticut.

Cheri Quickmire, directora ejecutiva de Common Cause of Connecticut, dijo que las cifras muestran la importancia de obtener aportes racialmente diversos en el proceso de redistribución de distritos del estado, que se basará en los nuevos datos del censo cuando trabaje para volver a trazar las líneas de distritos legislativos estatales y del Congreso.

"Necesitamos procesos que prioricen, supongo, escuchar a poblaciones diversas de una manera que no habíamos hecho antes, por lo que debemos pensar realmente en cómo podemos hacer que eso suceda", dijo. "Esto debe ser una prioridad porque si no se escuchan las voces de las personas, entonces el proceso de elaboración de mapas no será tan inclusivo como debe ser".

Los ocho miembros del Comité de Reparto del estado, todos legisladores estatales, se reunieron por primera vez en abril. Hablaron del desafío de llegar a la mayor cantidad de personas posible y realizar audiencias públicas en cada uno de los cinco distritos del Congreso del estado, dadas las preocupaciones actuales sobre COVID-19.

Los datos publicados el jueves mostraron que la población blanca de Connecticut se redujo del 77.6% en 2010 al 66.4% en 2020, mientras que la población hispana o latina creció del 13.4% al 17.3%. La población negra creció del 10.1% al 10.8% y la población asiática creció del 3.8% al 4.8%. Esas cifras no incluyen a las personas de raza mixta.

El condado de Fairfield es el más diverso de los ocho condados del estado, con una población blanca del 61%. Le sigue de cerca el condado de Hartford, con un 61% de población blanca, y el condado de New Haven, con un 62.9%.

En todo el estado, Connecticut tuvo un ligero aumento de población general de 31,847 residentes, de aproximadamente 3.57 millones de personas en 2010 a 3.6 millones en 2020. Gran parte del crecimiento provino del condado de Fairfield, que ganó 40,490 personas. También hubo pequeños aumentos en los condados de Hartford y New Haven, mientras que los otros cinco condados perdieron población durante la última década. Connecticut ha tenido una población relativamente estancada durante las últimas décadas.

La vicegobernadora demócrata Susan Bysiewicz, quien presidió el Comité de Conteo Completo 2020 del estado, dijo en un comunicado que estaba alentada por los datos, y señaló que Connecticut tenía una tasa de respuesta general del 99.9% al censo.

"Los datos de hoy muestran los frutos de nuestro trabajo", dijo. “Al producir el recuento más completo posible, los resultados del censo de 2020 traerán miles de millones de dólares en recursos federales a Connecticut para educación, atención médica, transporte y más”.