Un muerto, 2 heridos de gravedad durante robo de auto en Hartford

Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas después de un tiroteo cerca de las residencias The Lofts on the Park en Hartford, Connecticut el lunes por la tarde.

Los oficiales fueron llamados al área de 1429 Park St. alrededor de las 3:15 p.m. después de recibir informes de múltiples disparos.

La policía encontró a una persona inconsciente en el estacionamiento del edificio de apartamentos. Más tarde fue declarada muerta.

Otros dos que se cree que estuvieron involucrados en el tiroteo fueron hospitalizados con heridas graves. Se cree que ambos están en condición estable.

La policía cree que el incidente se debió a un intento de robo de auto en el área. Se cree que una de las personas con heridas críticas es la víctima.

Uno de los sospechosos parece haber dejado a la víctima en el hospital y huyó de la escena. Mientras se alejaba, la persona supuestamente tuvo un accidente automovilístico y luego se fue a pie.

La policía busca activamente a la persona que se dio a la fuga. Se cree que todos los involucrados son adultos.

El teniente de la policía de Hartford, Aaron Boisvert, dijo que por lo general no hay mucho crimen en el área. Las autoridades están investigando activamente y mirando videos de vigilancia para tener una mejor idea de lo que sucedió.

La policía dijo que hay una gran escena del crimen en el estacionamiento del edificio de apartamentos. Los investigadores están revisando pruebas que incluyen muchos casquillos y calibres de diferentes tamaños.