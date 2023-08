Ayudamos a televidente a resolver problema con gastos fúnebres

La mortalidad es una inevitable realidad en la que muchos prefieren ni pensar. Sin embargo, Evelyn Cordero, residente de Chelsea, Massachusetts, lleva al menos una década ahorrando para su propio servicio fúnebre. Su idea es aliviar el proceso de duelo por el que sus más allegados algún día pasarán.

“Nosotros no queremos que los papás se mueran, no queremos que los hijos se mueran, nosotros no nos queremos morir, pero desafortunadamente así es”, dijo Cordero.

Cordero explica que fue la dolorosa experiencia de la muerte y el funeral de su padre en el 2014 lo que la llevó tomar la decisión. Para el año 2018, Evelyn ya había pagado miles de dólares para sus servicios, así como el de sus dos hermanos.

Ese mismo año murió su hermano, Jorge Cordero. “Mi hermano venía padeciendo por muchos años del corazón…Y de la noche a la mañana, cayó”, dijo Evelyn.

Ahora ella mantiene viva su memoria, visitando el sitio de descanso de Jorge frecuentemente.

“Todo el mundo dice qué linda la piedra. Siempre lo tengo con cosas de Puerto Rico de los Red Sox”, dijo Cordero.

Pero después del funeral de Jorge, la hermana de Evelyn decidió que su sitio de descanso sería junto a su hijo.

“Porque ella tiene un hijo que está en el Navy…Y cuando están en el Navy le dan un espacio donde puede estar la familia. Y entonces ella quiso ser parte de ese grupo”, dijo Evelyn.

Las hermanas Cordero entonces acordaron transferir la cuenta existente a nombre de la hija mayor de Evelyn, diligencia que se convirtió en un calvario durante 4 años debido a que los ahorros estaban bajo un fideicomiso irrevocable.

El fideicomiso funerario es un acuerdo legal entre tres partes: El fideicomitente, el banco, y la funeraria, según expertos en finanzas personales de Fidelity.com.

Existen dos tipos de fideicomisos funerarios: revocables e irrevocables. La diferencia está en el poder de cambiar el plan. En un fideicomiso funerario irrevocable, el fideicomitente le estaría cediendo el control de sus activos a un banco o institución fideicomisaria.

Por su parte, en un fideicomiso funerario revocable, el fideicomitente conserva el control de sus activos, lo cual permite realizarle cambios a los términos de su contrato, incluida la disolución del contrato y la recuperación de la mayoría de sus activos.

Evelyn tuvo que ingresar en el Tribunal de Familias de Massachusetts, una solicitud de Intención para terminar un Fideicomiso. Sin embargo, pasaron 4 años y Evelyn dice que, ni el banco donde tenía los ahorros, ni la funeraria, ni la corte agilizaban el proceso.

“Empecé llamando a la funeraria y me dijeron que no, que tenía que ir a la corte para poder hacer lo que iba a hacer. Pero lo que nunca explicaron fue que tenía que cerrarlo para abrirlo otra vez con la otra persona”, dijo Cordero.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos directamente con New England Trust Fund, un programa de Cambridge Trust Company, el banco fideicomisario donde Evelyn estaba ahorrando para los servicios. Ellos respondieron diciendo que evaluarían el caso de la familia Cordero y que lo resolverían directamente con ellos. Después de varios meses de comunicación continua, trámites de documentos y espera, New England Trust Fund cerró la cuenta de la hermana de Evelyn y le regresaron los $7,000 dólares que tenía ahorrados.

“Es un dinero que duele, que lo estás pagando a sacrificio. Gracias a Telemundo. De verdad les agradezco mucho, mucho lo que hicieron. Yo siento que no solamente trabajaron conmigo, sino que trabajaron con mi hermano. Porque él no quería verme sufrir” dijo Evelyn Cordero.

Por su parte, el banco explicó en el siguiente comunicado la raíz del problema y la solución:

“Cambridge Trust Company, en colaboración con New England Funeral Trust, brindó orientación y apoyo legal en nombre de la Sra. Evelyn Cordero para resolver el asunto de la disolución de un fideicomiso irrevocable creado por su hermana. La hermana de la Sra. Cordero desconocía el establecimiento de otro fideicomiso a través de su afiliación militar anterior, lo que requirió la orden judicial para cerrar esta cuenta de fideicomiso duplicada”.

Evelyn ya transfirió los fondos para el último sitio de descanso de su hija mayor y piensa seguir ahorrando para que toda su familia inmediata tenga un sitio de descanso final.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.