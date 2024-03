Biden da discurso en NH y asiste a evento de campaña

El presidente Joe Biden se encuentra en New Hampshire el lunes para una visita rápida, que incluyó un discurso en una YMCA local y un evento de campaña.

Más temprano ese mismo día, la administración Biden publicó su propuesta presupuestaria de 7,300 millones de dólares.

La Casa Blanca dijo que la visita del presidente a New Hampshire incluirá comentarios sobre la reducción de costos para las familias estadounidenses y luego el evento de campaña.

El presidente voló al Aeropuerto Regional Manchester-Boston antes de lo previsto, alrededor de las 12:51 p.m. Estaba previsto que hablara alrededor de las 3 p.m. en el YMCA Allard Center de Goffstown en estado del granito. No se han publicado detalles sobre su evento de campaña.

Biden no ha estado en New Hampshire desde abril de 2022. No hizo campaña en el estado antes de las primeras primarias presidenciales del país y no apareció en la boleta electoral. Biden y el Comité Nacional Demócrata llevaron a Carolina del Sur a un lugar más alto en el proceso de nominación demócrata, ignorando a New Hampshire y amenazando con no contar a sus delegados.