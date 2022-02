Campaña Husky 4 Immigrants insta a legisladores a ampliar atención médica para inmigrantes indocumentados

Con los legisladores regresando al Capitolio estatal esta semana para la sesión legislativa de 2022, la gente de todo el estado aprovechó la oportunidad el lunes para impulsar las causas que más les importan.

Uno de ellos es ampliar la atención médica para los inmigrantes indocumentados.

Hubo una gran emoción en una llamada de Zoom el lunes, ya que las personas compartieron sus historias de lucha para acceder a la atención médica para ellos o sus familiares indocumentados.

“Vine a un país que nos cobran impuestos por igual, pero no nos permite disfrutar de los beneficios por igual. Ni siquiera el acceso a la atención básica”, dijo Javier Villatoro, residente de New Haven. “Durante la pandemia, trabajé en la primera línea y también me enfermé con el virus. Tengo un dolor que permanece en mis pulmones, especialmente durante el invierno, pero no puedo permitirme visitar a un médico para revisar mis condiciones, y mucho menos para hablar sobre un tratamiento".

Es algo que los defensores están presionando para cambiar a través de la campaña Husky 4 Immigrants. Los involucrados en el movimiento de base quieren ampliar la cobertura de un programa de Medicaid llamado Husky.

"En la sesión legislativa de 2021, logramos expandir Husky Medicaid a niños indocumentados menores de 8 años y mujeres embarazadas", dijo Brigith Rivera, becaria de Healthcare Campaign.

Ahora quieren que Husky esté disponible para todos los inmigrantes, sin importar su estatus.

Dos legisladores estatales demócratas compartieron su apoyo a la llamada.

"He servido durante 14 años, esta es mi 14va sesión legislativa, y no puedo pensar en nada que hayamos hecho que sea más importante que lo que hicimos el año pasado, lo que quiere decir que las mujeres embarazadas, independientemente de su estado, deberían tener acceso a la atención prenatal básica en Connecticut”, dijo el Senador Matt Lesser, quien representa al Distrito 9.

“Estos son nuestros vecinos. Estas son personas con las que trabajamos. Pagan impuestos”, dijo la representante Jillian Gilchrest, quien representa al Distrito 18.

Una madre de dos hijos de Hartford, Erika Salvatierra, llora cuando piensa en que su hijo de 8 años está creciendo sin cobertura.

Los organizadores y defensores ahora esperan ver cómo la legislatura de Connecticut manejará su causa, entre otros asuntos, en esta sesión.

“Todos sabemos que no podemos tener un estado saludable a menos que todos en el estado estén cubiertos”, dijo Rivera.