Choque mortal en Dartmouth deja un muerto y dos heridos

Una persona murió y otras dos fueron trasladadas de urgencia al hospital después de que un jeep se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la ruta 195 en dirección oeste en Dartmouth, Massachusetts el domingo por la noche.

La policía estatal de Massachusetts dijo que fueron llamados a la escena donde el Jeep Cherokee alquilado se estrelló poco después de las 10 p.m., junto con las unidades de Bomberos y EMS. Una pasajera fue declarada muerta en la escena. Más tarde fue identificada como Eleanor Estrella, de 63 años, de New Bedford.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las dos víctimas sobrevivientes fueron llevadas al Hospital St. Luke. El conductor, una mujer de New Bedford de 25 años, sufrió lesiones que amenazaron su vida y, según la última actualización, se encontraba en estado crítico. El otro pasajero, una niña de New Bedford de 17 años, sufrió lesiones que no amenazan su vida.

La investigación preliminar indica que un Jeep se dirigía hacia el oeste cuando, por razones aún bajo investigación, se salió del camino hacia la izquierda, ingresó a la mediana cubierta de hierba y chocó contra un árbol.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el accidente. No hubo más información disponible de inmediato.