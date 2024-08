Cronología del caso de Shelby Hewitt

Shelby Hewitt, la mujer de 32 años acusada de hacerse pasar por una estudiante de las Escuelas Públicas de Boston, comparecerá ante el tribunal el miércoles.

Los documentos judiciales muestran que entre 2021 y 2023, Hewitt se hizo pasar por una estudiante de tan solo 13 años mientras trabajaba como trabajadora social para el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

A continuación una mirada más detallada a la cronología de los hechos:

Dic. 6, 2021-Feb. 3, 2023

Hewitt supuestamente llevó a cabo un elaborado plan para inscribirse en varias escuelas secundarias, convenciendo al sistema de escuelas públicas de Boston y al estado de que era una niña de tan solo 13 años mientras trabajaba para el Departamento de Niños y Familias. Durante este tiempo, Hewitt supuestamente compró el nombre de dominio @masstate.us y lo utilizó para crear dos trabajadores falsos del DCF con direcciones de correo electrónico y números de teléfono falsos. Luego utilizó un alias y la identidad real de un niño bajo custodia del estado para inscribirse en el Centro de Tratamiento Conductual Walden por un trastorno alimentario y en tres escuelas públicas diferentes de Boston, donde recibió servicios de educación especial. Todo mientras cobraba su salario de $ 54,000 del estado.

Junio 8, 2023

Hewitt se inscribe en la escuela secundaria inglesa en Jamaica Plain usando el nombre de Ellie Alessandra Blake.

Entre el 8 de June - 14 de Junio, 2023

Un hombre que afirmó ser el padre de Hewitt informó que su hija (Hewitt) estaba siendo acosada en la escuela y que quería sacarla. Esto le pareció extraño a la escuela porque la estudiante acababa de ser inscrita el 8 de junio. Preocupados por un posible problema de custodia con sus padres, los funcionarios escolares se comunicaron con el distrito para solicitarle la documentación.

Junio 14, 2023

El director de la escuela secundaria English High School llamó al 911 después de que los administradores revisaran la documentación del estudiante y notaran algunas discrepancias preocupantes, incluida información incorrecta en un formulario del Departamento de Niños y Familias, donde el membrete decía "Departamento de Niños y Familias". Llamaron al trabajador social que figuraba en el documento, pero ese trabajador no existía. La policía de Boston comienza su investigación criminal.

June 15, 2023

La policía estatal y local, en representación de equipos de tráfico de personas, realizó una búsqueda en un apartamento en Jamaica Plain, donde vivía con otras dos personas. Durante la búsqueda, se descubrieron documentos de su dormitorio que habían sido presentados ante el tribunal de menores y el Departamento de Niños y Familias, y que supuestamente se utilizaron para inscribir a Hewitt en las escuelas públicas de Boston como dos personas diferentes.

Alrededor del 21 de Junio, 2023

La superintendente de las Escuelas Públicas de Boston, Mary Skipper, envía una carta a los padres para notificarles. Ella dice que la mujer ha sido "retirada y se le ha ordenado que se mantenga alejada de las instalaciones de las Escuelas Públicas de Boston (BPS)".

Junio 26, 2023

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, calificó el incidente de “extremadamente perturbador” en una entrevista en “Radio Boston” de WBUR. Dijo que no había evidencia de que algún estudiante hubiera resultado herido.

Junio 27, 2023

Se presentó una orden de arresto contra Hewitt en el Tribunal de Distrito de West Roxbury, que enumera cuatro cargos de falsificación, dos de escritura falsa y uno de fraude de identidad.

Julio 17, 2023

Hewitt se entregó en un tribunal –su primera comparecencia judicial por el supuesto fraude–, donde su abogado dijo que tenía antecedentes de enfermedad mental. Hewitt fue detenida bajo fianza de 5,000 dólares, que ella misma pagó. Un juez le impuso condiciones, entre ellas mantenerse alejada de todas las escuelas, no comunicarse con los empleados de las escuelas públicas de Boston y no tener contacto con niños que no fueran familiares directos. Su abogado, Timothy Flaherty, explicó que Hewitt estaba en tratamiento residencial antes de entregarse.

Nov. 15, 2023

Hewitt fue acusada de falsificación, falsificación de derecho consuetudinario, expresión verbal, hurto de más de $1,200, robo de identidad y reclamos falsos a empleadores.

Dic. 12, 2023

Hewitt fue procesada ante el Tribunal Superior de Suffolk, declarándose inocente de nueve acusaciones, donde surgieron nuevos detalles sobre cómo supuestamente fingió ser una niña traumatizada con importantes necesidades educativas y emocionales especiales.