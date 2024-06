Trabajadores prefieren guardar silencio ante el robo de salarios

Atraso en cheques, negar tiempo de enfermedad o la hora del almuerzo, incumplir con el salario mínimo, no incluir las propinas o pagar las horas extras a una tarifa inferior a lo estipulado por la ley laboral, de acuerdo a representantes de la Fiscalía General de Massachusetts, esas son solo algunas de las tácticas utilizadas por los empleadores que cometen el robo de salarios.

"Nuestra oficina recibe como 6,000 quejas y contestamos más de 10,000 llamadas cada año" Explica Ivonne Álvarez, Coordinadora de la División del Trabajo Justo.

Tal cifra podría ser mucho más alta explica Álvarez "Muchos desconocen la ley por lo cual no denuncian estos delitos, otros tienen miedo a represalias y por eso no nos llaman"

Dicha percepción es compartida por representantes de organizaciones comunitarias "Muchos de los trabajadores que vemos son trabajadores inmigrantes que son parte de la comunidad hispana y que muchas veces no tienen sus documentos". Explica Francisca Sepúlveda de MASSCOSH, organización dedicada a la protección y educación de los trabajadores en Massachusetts.

Sepúlveda dice que el robo de salarios asciende a mil millones por año en el Estado, de los cuales se logra recuperar "menos del dos por ciento"

Desde enero de 2023, la Fiscalía General de Massachusetts reporta haber recuperado casi 37 millones de dólares entre multas y restitución de salarios para 36,000 trabajadores a nivel estatal.

Únicamente durante el año pasado, se recuperaron casi 13 millones y medio de dólares, a nombre de 11, 132 trabajadores impactados por este delito.

Los reportes de la Oficina de La Fiscal General indican que los tres rubros con mayor incidencia en el robo de salario son la hostelería, restaurantes y construcción.

El Caso de Mayra

Mayra Molina empezó a trabajar con un subcontratista en construcción con la esperanza de edificar un mejor futuro para su familia, una esperanza que rápidamente se desmoronaría.

“Me pagaban con cheques sin fondos” Explica Molina, a quien al principio todo le pareció un error, ya que pudo cobrar su primer cheque pero después, semana tras semana, se los rechazaban en la ventanilla.

Su empleador le decía que todo estaba bien, sin embargo de acuerdo a Mayra, en la agencia de pagos pensaban que ella quería estafarlos.

“Entonces fue cuando ellos también me dijeron de que iban a llamar a la policía, porque ahí como que era un fraude, que yo lo estaba haciendo, fue cuando les dije yo no estoy haciendo fraude, yo no soy la que les debo, les debe la compañía que a mí me está dando estos cheques” Recordó Mayra, visualmente molesta por el incidente.

Ella dice que en su caso no era la única víctima, otros diez compañeros en la misma compañía atravesaron la misma situación, Molina calcula que en conjunto perdieron más de 65 mil dólares en salarios.

Mayra fue persistente, asegura hubo muchas amenazas contra ella y su familia “Hubo una persona que dijo yo voy a llamar a migración para que lo lleven a traer a todos porque todos son indocumentados”

Molina expresa que la situación la estaba drenando emocional y financieramente ya que para sobrevivir recurrió a préstamos que no podía pagar por estar desempleada por lo que buscó apoyo legal y denunció a su empleador, mientras que la mayoría de sus ex compañeros guardaron silencio “Lo típico es que muchos trabajadores, lo que hacen, que se van para otros lugares y después en otros lugares les pasa lo mismo, porque esto se da mucho en la construcción, porque el llamado subcontratista siempre dice ‘a mí no me han pagado’ y si les han pagado a ellos”.

Después de un año de su denuncia, Mayra recuperó los pagos adeudados. De acuerdo a expertos en ley laboral, su rápida acción marcó la diferencia. "Lo importante es que un trabajador solo tiene tres años para traer un caso de robo de salario. Si pasan más de tres ahí no hay mucho que se pueda hacer". Dice Pablo Carrasco, Abogado de la Organización Justicia en el trabajo.

Carrasco explica que al presentar la denuncia, ese periodo de tres años se detiene, agrega que de iniciarse una investigación ya sea estatal o federal, el empleado denunciante puede solicitar el beneficio de Acción Diferida.

"Puede pedir un documento del DHS, Departamento de Seguridad Nacional, que se llama Declaración de Interés y con ese documento un trabajador puede pedir un permiso de trabajo que dura dos años y recibir un número social válido de por vida"

En su amplia experiencia litigando estos casos, Carrasco dice que el estatus migratorio del denunciante no le despoja de sus derechos laborales, por lo que las víctimas no deberían tener miedo de denunciar, especialmente si son amenazados con ser reportados con ICE "Un trabajador debe saber que esas amenazas son totalmente ilegales bajo la ley estatal y federal, por ejemplo, si un trabajador pide su salario y el empleador dice ‘voy a llamar a inmigración’. Esa es una retaliación ilegal y eso le puede terminar costando al empleador porque ese acto fue ilegal" Puntualizó el Abogado.

Ante la prevalencia de este delito a nivel estatal, la Fiscalía de Massachusetts realiza campañas recordando al público de que todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, están protegidos por las leyes laborales del Estado, advirtiendo que "Las represalias contra los trabajadores que hagan valer sus derechos legales no serán toleradas’’

La División del trabajo también apoya a los trabajadores cuyos derechos han sido violados a solicitar protección contra la aplicación de la ley de inmigración mediante el apoyo a la certificación de solicitudes de Visas U o T, presencia Continua o Acción Diferida.

Para presentar una queja por robo de salario, usted puede visitar este enlace.

Mas información sobre la División de trabajo justo puede ser encontrada aquí.

Próximas fechas sobre talleres educativos ante el robo de salario pueden ser encontrados aquí.