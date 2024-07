El equipo de defensa de Karen Read expresa su preocupación sobre el jurado

Ahora que el caso del asesinato de Karen Read regresará a los tribunales en algún momento, la defensa busca desestimar algunos de los cargos en su contra.

Los abogados de Read argumentan que el jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que ella no era culpable de dos de los tres cargos, a pesar de que el juez declaró que el caso de alto perfil era un juicio nulo.

Los dos cargos que la defensa de Read está impugnando son asesinato en segundo grado y abandono de la escena de un accidente que resultó en la muerte. Afirman que fueron contactados por tres miembros del jurado que dijeron que todo el jurado estuvo de acuerdo en que Read no era culpable de esos dos cargos durante las deliberaciones.

Si la fiscalía vuelve a juzgar este caso, lo que dicen que pretenden hacer, el tribunal tendrá que desestimar esos cargos porque sería contrario a la constitución procesar a alguien dos veces por el mismo delito.

Cabe señalar que no están impugnando el cargo de homicidio involuntario de vehículo motorizado mientras se conduce bajo los efectos del alcohol.

"La pregunta es por qué entonces no se completó el formulario en absoluto, porque había espacios, ciertamente para el cargo de asesinato en segundo grado, para que hubieran marcado no culpable, pero eso no se hizo en el formulario devuelto al tribunal", dijo el analista legal Michael Coyne.

Mientras tanto, los nombres de los jurados del juicio están oficialmente protegidos por motivos de seguridad.

"Podría significar daños por acoso, intimidación y amenazas", explicó Robert Cordy, ex juez asociado de la Corte Judicial Suprema de Massachusetts.

Los nombres no serán públicos durante al menos 10 días.

En lo que respecta a la moción para desestimar los cargos, nuestra cadena hermana NBC10 Boston se comunicó con la Oficina del Fiscal del Distrito de Norfolk, quienes dijeron que anticipan presentar una respuesta y esperan elegir una nueva fecha para el juicio el 22 de julio.