Encuentran más de 70 animales muertos en una casa en Connecticut

Equipos retiraron más de 70 animales muertos de una casa en Old Saybrook, Connecticut el miércoles, según la policía.

Los animales hallados en una casa en River Road, incluían conejos, pollos, un pato, un zorrillo, una paloma y dos gatos, dijo el jefe de policía Michael Spera.

La policía no encontró ningún animal vivo dentro de la casa.

"El Departamento de Policía de Old Saybrook se asegurará de que se lleve a cabo una investigación criminal exhaustiva sobre este asunto inquietante", dijo Spera en un comunicado. "No toleramos el maltrato a los animales y trabajaremos con el tribunal para que los responsables rindan cuentas".

Una vecina, que no quiso ser identificada, dijo que realmente no conocía a las personas que vivían allí, pero notó que no habían estado en casa recientemente. No podía creer lo de los animales muertos.

"Es realmente triste, honestamente. La cantidad de animales que dijiste que salieron de allí, es algo horrible de hacer", dijo.

No está claro cuánto tiempo llevan los animales en la casa.