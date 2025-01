Investigan en España la muerte de sacerdote que sirvió en escuelas del área de Boston y UConn

Un sacerdote jesuita de Massachusetts que había estado activo durante mucho tiempo en las escuelas del área de Boston murió en España la semana pasada, un día antes de que embarcara en un crucero, y la policía está investigando, según el USA East Province of the Society of Jesus.

El padre Richard Gross murió en la ciudad sureña de Málaga el 20 de enero, dijo la organización, señalando que no podían hacer comentarios sobre los detalles a la luz de la investigación policial.

"El padre Gross había cumplido una larga carrera en muchas escuelas e instituciones como capellán, ministro y maestro dedicado. Lo extrañaremos", decía el comunicado.

Gross, que tenía 80 años, nació en Wrentham y asistió al Boston College antes de convertirse en jesuita, según un obituario de Jesuits USA East. Enseñó en BC High durante cinco años, luego pasó a enseñar en el prestigioso internado Phillips Academy - Andover durante más de una década.

Luego pasó 10 años como pastor y director del Centro Newman de la Universidad de Connecticut en Storrs, y luego trabajó como capellán en varias otras escuelas, incluidas las universidades de Vanderbilt y LaSalle.

Gross había estado viviendo en una residencia en Boston College High durante el último año y medio, según un representante de la escuela.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia del padre Gross, sus hermanos jesuitas y todos aquellos bendecidos por su ministerio y amistad. Oramos por su paz eterna y por el consuelo de quienes lloran su pérdida", decía el comunicado.