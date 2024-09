Ex cadete de MSP que conocía a recluta muerto detalla acusaciones de racismo y acoso en la academia

Un ex recluta de la Policía Estatal de Massachusetts habla sobre la muerte de un compañero recluta, al mismo tiempo que detalla las acusaciones de acoso y racismo que le dijo a NBC10 Boston que experimentó mientras estaba en la academia de la agencia.

Enrique Delgado-García fue llevado de urgencia al hospital el jueves pasado, luego de que las autoridades dijeran que sufrió heridas graves durante un ejercicio de entrenamiento defensivo en un ring de boxeo. Murió al día siguiente.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Worcester se recusó de la investigación el lunes porque el recluta había trabajado recientemente para la oficina como defensor de víctimas.

Enrique Delgado-García, de 25 años, murió en un hospital el viernes, un día después del ejercicio en la Academia de la Policía Estatal de Massachusetts en New Braintree, según la policía estatal.

No se ha tomado ninguna decisión sobre quién se hará cargo de la investigación sobre la muerte de Delgado-García.

A raíz de la trágica pérdida, los investigadores de NBC10 Boston recibieron varios avisos que decían que deberíamos ponernos en contacto con Giovani Jn-Baptiste con respecto a su experiencia en la academia y su interacción con Delgado-García.

El martes, nos sentamos con Jn-Baptiste en su casa de Marlborough. Este padre casado de dos niños describió cómo lo discriminaban, mientras soportaba acoso y comentarios racistas.

"Desde que llegué al país, mi objetivo y mi sueño era convertirme en policía estatal", nos dijo Jn-Baptiste.

Como reservista del ejército que recibió entrenamiento básico, Jn-Baptiste esperaba que el régimen de 16 horas diarias en la Academia de Policía Estatal de Massachusetts fuera agotador e intenso.

"Físicamente, estaba preparado. Mentalmente, estaba preparado para el entrenamiento, pero no para el abuso mental", dijo. "Todos los días había acoso".

Jn-Baptiste detalló una serie de acusaciones durante sus 18 semanas como cadete, entre ellas:

Que le dijeran que "volviera a Haití"

Que le dijeran que "tenía monos en la cabeza"

Que le dijeran que durmiera solo en una habitación con las luces encendidas

Que le privaran de algunas comidas

Que le pidieran que se quedara despierto hasta tarde para hacer cosas como contar ladrillos en una pared o pintar un par de pantalones deportivos con un marcador rojo

Que otros cadetes lo despertaran llamando a su puerta y diciéndole que se fuera a casa

Que le dijeran que limpiara el piso con su uniforme, recostándose en el suelo y moviendo el pecho y el estómago por el piso

Que le dijeran que consiguiera un traductor para hablar con un instructor a pesar de que habla inglés

Jn-Baptiste le dijo a NBC10 Boston que tiene dos quejas documentadas archivadas con los supervisores de la academia.

Nos comunicamos con la policía estatal el martes para confirmar que están al tanto de las acusaciones y para solicitar una declaración. Hasta el momento, no hemos recibido una respuesta.

"Un policía me aseguró que no me graduaría", dijo Jn-Baptiste. "Me dijo: 'No te voy a mentir. No mereces estar aquí. Nunca usarás ese uniforme'".

El ex cadete dijo que a menudo era Delgado-García quien estaba allí para ofrecer apoyo.

"Todo el mundo conocía a Enrique por el tipo de persona que era", dijo Jn-Baptiste. "Era muy querido y tenía una gran voz. Un tipo realmente bueno".

Jn-Baptiste dijo que participó en un ejercicio de boxeo mientras estaba en la academia. Describió que llevaba un casco protector, un protector bucal y guantes grandes y acolchados.

Es por eso que no puede entender cómo Delgado-García terminó con lesiones tan graves a causa del ejercicio de entrenamiento supervisado, como la falta de dientes, daño en el cráneo y una fractura de cuello.

Cuando el tiempo de Jn-Baptiste en la academia llegó a su fin el mes pasado después de no aprobar un examen, fue Delgado-García quien lo llevó a su casa.

"La Policía Estatal de Massachusetts no tolera ninguna forma de acoso, discriminación o mala conducta, e investigamos a fondo cualquier acusación de tal comportamiento", dijo un portavoz a Telemundo Boston en un comunicado el martes por la noche. "La persona con la que habló fue despedida de la 90.ª Tropa de Entrenamiento de Reclutas el mes pasado y no se le permite volver a postularse para la MSP. Las leyes de privacidad impiden al Departamento hacer más comentarios sobre los detalles del despido del recluta; sin embargo, el Departamento niega vehementemente las acusaciones".

Como tantos otros, Jn-Baptiste ahora está buscando respuestas.

"Lo que realmente me resulta difícil de comprender es que Enrique está muerto en la academia", dijo. "Quiero saber qué le pasó".

Enrique Delgado Garcia. de 25 años, era puertorriqueño de madre dominicana, le faltaban solamente 3 semanas para graduarse de policía estatal en la academia.

Otras personas que conocían a Delgado-García, como Felicia Tejeda, describieron su trabajo voluntario. Ella dijo que conoce al hombre desde que se hizo amigo de su hijo en la escuela secundaria y lo describió como humilde.

"Esto es realmente triste para mí, para la comunidad, para todos los que lo conocen", dijo Tejeda.

Kelly Ochoa, una maestra de Mattapoisett que conocía a Delgado-García del trabajo voluntario que ambos hicieron en un refugio para personas sin hogar en New Bedford, se horrorizó al enterarse de su muerte y estaba ansiosa por que la investigación compartiera lo sucedido.

"Nadie sabe exactamente qué pasó en este momento", dijo. "Pero no parece correcto que… no mueras en un ring de boxeo cuando… algo salió mal".

Dijo que esperaba que la agencia que lleve a cabo la investigación sea imparcial.

"Y tal vez si alguien debe rendir cuentas, entonces hagámoslo, porque no hay ninguna razón para que haya fallecido. Esto simplemente no tiene sentido", agregó Tejeda.