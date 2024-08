Exconcejal Kendra Lara se declara culpable de un cargo tras accidente en Jamaica Plain

La ex concejal de la ciudad de Boston, Kendra Lara, se declaró culpable de uno de los varios cargos que enfrentó en un accidente automovilístico en Jamaica Plain que dejó a su hijo herido el verano pasado, y recibió libertad condicional en un caso que causó un escándalo político.

Tres de los otros cargos que enfrentaba Lara fueron desestimados o continuaron sin un fallo, mientras que un juez la encontró responsable de otro cargo y no responsable de dos más. Además de la libertad condicional, se le ordenó a Lara que se disculpara con el propietario de la casa contra la que se estrelló el 30 de junio de 2023.

Lara perdió su candidatura a la reelección en las primarias del año pasado mientras se desarrollaba el caso. Poco antes de las primarias, le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que no veía una manera de eliminar por completo la posibilidad de conducir sin licencia para cuidar adecuadamente a su hijo mientras presionaba al Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts para que le devolviera la licencia por una multa por exceso de velocidad en Connecticut en 2014.

"He repasado en mi cabeza de cuántas maneras diferentes podría haber manejado esto, y hubo momentos en los que tal vez podríamos haber minimizado la cantidad de veces en las que tuve que ponerme al volante", dijo Kendra Lara sobre por qué conducía sin licencia.

El miércoles, Lara se declaró culpable en el tribunal de West Roxbury por el cargo de conducir con una licencia suspendida, según documentos judiciales, y fue encontrada responsable de no colocar a su pasajero en un asiento para automóvil como se le exigía. La jueza Kathleen Coffey desestimó los cargos de permitir lesiones a un niño y conducir sin seguro, continuó sin encontrar el cargo de operación negligente de un vehículo de motor y encontró que Lara no era responsable de los cargos de tener un vehículo de motor no registrado y no usar el cinturón de seguridad.

NBC10 Boston se comunicó con Lara y su abogado, pero no recibió respuesta de inmediato.

Lara sostuvo que conducía mucho más despacio que las 53 mph que, según la policía de Boston, circulaba en el momento del accidente, que dejó su coche en el césped de una casa en Centre Street. También dijo que el coche, que pertenecía a un amigo, estaba asegurado y que su registro sólo había caducado hacía unas semanas. También afirmó que su hijo, que no resultó gravemente herido, llevaba puesto el cinturón de seguridad, a pesar de los primeros informes de que el niño de 7 años no estaba debidamente sujeto.

Pero el abogado de derechos laborales Ben Weber y el ex empleado de las Escuelas Públicas de Boston William King finalmente obtuvieron más votos, y Lara aceptó. Weber ganó las elecciones generales y ahora representa al Distrito 6 de Boston.