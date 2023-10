Familiares marchan y piden justicia por mujer arrollada por policía en New Britain

Los seres queridos de Katherine Colón salieron a las calles de New Britain el miércoles para una marcha y una vigilia para pedir justicia.

Los cánticos de “Justicia para Katherine” y “NBPD asumen la responsabilidad” se escucharon en todo el centro mientras decenas marchaban hacia Central Park.

Colón, de 40 años, murió en las primeras horas de la mañana del 21 de septiembre cuando intentaba cruzar West Main Road. La policía estatal de Connecticut dijo que fue golpeada por un oficial de policía de New Britain que respondía a una llamada de robo.

El oficial, Connor Reinsch, ha estado en servicio restringido donde realiza trabajo administrativo y no responde a llamadas, dijo la policía de New Britain.

“Necesitamos rendición de cuentas, transparencia y reconocimiento por la pérdida que no sólo nuestra familia tiene que pasar… toda la comunidad”, dijo Maribel Rodríguez, hija de Colón.

Rodríguez se sentó con NBC Connecticut antes de la marcha y vigilia junto con su hermana. Dijeron que realizarán el evento para llamar la atención de los líderes de la ciudad que no responden a sus preguntas.

Dijeron que la policía no les ha informado sobre la investigación.

“Ni siquiera sabemos cuándo la llevaron al hospital, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el suelo. No tenemos respuestas y por eso necesitamos que nuestras respuestas sean respondidas”, dijo Rodríguez.

“Los peatones tienen derecho de paso. No hay justificación para que una persona atropelle a un peatón en la vía. O no estabas prestando atención o no ibas lo suficientemente lento para ver a la persona", continuó.

Daniah Sawyer, hija de Colón, dijo que la madre de cuatro hijos debe ser recordada por cómo vivió, no por cómo murió.

“Ella era más que una simple mujer que fue golpeada por un oficial de policía. Ella era madre, era hermana, era hija. Mi hermano menor tiene 10 años. Nadie debería tener que crecer sin su madre”, dijo Sawyer.

La policía estatal dijo en un comunicado a NBC Connecticut que la investigación está activa, pero no pueden compartir ninguna información nueva.

"Debido a su naturaleza detallada e intrincada, las investigaciones sobre colisiones fatales tardan un promedio de seis meses a un año en completarse", dijo la policía estatal.