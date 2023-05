Guía del Boston Calling: Artistas, alternativas de comida y más

El festival de música más grande de Boston está de regreso y se espera que haya un tiempo soleado todo el fin de semana.

Durante el fin de semana del Memorial Day, durante tres días, los principales actos musicales y artistas locales descenderán al Harvard Athletic Complex para Boston Calling, junto con miles de fanáticos.

Desde Foo Fighters hasta Paramore, este año tiene bastante cartelera. Y entre actos, habrá una mezcla variada de opciones de comida.

Esto es lo que debe saber:

¿CUÁL ES LA ÚLTIMA ALINEACIÓN MUSICAL?

Taylor Swift puede haber dejado el área de Boston, pero otras grandes estrellas están aquí, aunque un gran acto tuvo que retirarse en el último minuto.

Los Yeah Yeah Yeahs se retiraron de la alineación del viernes, a causa de una enfermedad, pero las leyendas locales Dropkick Murphys dieron un paso al frente para reemplazarlos; presumiblemente, no necesitan ir demasiado lejos para enviar a Boston Calling.

Aquí está la alineación completa:

VIERNES

1:45 p.m.: Alisa Amador / Happy Valley Red Stage

2:15 p.m.: Zolita / Blue Stage

2:20 p.m.: Razor Braids / Green Stage

2:50 p.m.: Brandie Blaze / Tivoli Audio Orange Stage

3 p.m.: Celisse / Happy Valley Red Stage

3:20 p.m.: GA-20 / Blue Stage

3:55 p.m.: The Beaches / Green Stage

4:05 p.m.: Summer Cult / Tivoli Audio Orange Stage

4:35 p.m.: TALK / Blue Stage

4:45 p.m.: Chelsea Cutler / Happy Valley Red Stage

5:20 p.m.: Blue Light Bandits / Tivoli Audio Orange Stage

5:50 p.m.: Teddy Swims / Blue Stage

5:55 p.m.: Dropkick Murphys / Green Stage

6:55 p.m.: Little Fuss / Tivoli Audio Orange Stage

7:05 p.m.: The National / Happy Valley Red Stage

7:40 p.m.: Niall Horan / Blue Stage

8:40 p.m.: Foo Fighters / Green Stage

SÁBADO

1:45 p.m.: Neemz / Happy Valley Red Stage

2:20 p.m.: Loveless / Green Stage

2:20 p.m.: The Q-Tip Bandits / Blue Stage

2:55 p.m.: chrysalis / Tivoli Audio Orange Stage

3 p.m.: The Aces / Happy Valley Red Stage

3:25 p.m.: Welshly Arms / Blue Stage

3:55 p.m.: Joy Oladokun / Green Stage

4:05 p.m.: Coral Moons / Tivoli Audio Orange Stage

4:35 p.m.: Declan McKenna / Blue Stage

4:55 p.m.: Mt. Joy / Happy Valley Red Stage

5:20 p.m.: Actor Observer / Tivoli Audio Orange Stage

5:50 p.m.: Fletcher / Blue Stage

6:05 p.m.: Noah Kahan / Green Stage

6:55 p.m.: Najee Janey / Tivoli Audio Orange Stage

7:15 p.m.: Alanis Morissette / Happy Valley Red Stage

7:35 p.m.: The Flaming Lips performing ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’ / Blue Stage

9 p.m.: The Lumineers / Green Stage

DOMINGO

1:45 p.m.: Juice / Happy Valley Red Stage

2:20 p.m.: Mint Green / Blue Stage

2:25 p.m.: Wunderhorse / Green Stage

3 p.m.: The Linda Lindas / Happy Valley Red Stage

3:05 p.m.: Workman Song / Tivoli Audio Orange Stage

3:45 p.m.: Brutus / Blue Stage

4 p.m.: 070 Shake / Green Stage

4:30 p.m.: Sorry Mom / Tivoli Audio Orange Stage

5:05 p.m.: Bleachers / Happy Valley Red Stage

5:05 p.m.: Genesis Owusu / Blue Stage

5:55 p.m.: Ali McGuirk / Tivoli Audio Orange Stage

6:15 p.m.: Maren Morris / Green Stage

6:40 p.m.: The Walkmen / Blue Stage

7:25 p.m.: Queens of the Stone Age / Happy Valley Red Stage

7:40 p.m.: Couch / Tivoli Audio Orange Stage

8:30 p.m.: King Gizzard & The Lizard Wizard / Blue Stage 9 p.m.: Paramore / Green Stage

9 p.m.: Paramore / Green Stage

¿TODAVÍA HAY ENTRADAS DISPONIBLES?

Hasta el viernes por la mañana, todavía había boletos disponibles para cada día, así como pases de tres días.

Los boletos de nivel de admisión general se agotaron para el sábado y para los tres días, y los boletos de admisión general plus también se agotaron para el sábado. Los boletos de nivel superior, los niveles de oro y platino, todavía estaban disponibles.

Compra entradas aquí.

¿CÓMO ESTARÁN LAS CONDICIONES DEL TIEMPO EL VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO?

El pronóstico del fin de semana del Memorial Day se perfila como excelente, con cielos soleados y máximas en los 70 y 80 durante todo el fin de semana.

Todo el fin de semana permanece seco con poca humedad, incluso con los 80 el domingo.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE LLEGAR A BOSTON CALLING?

Los organizadores del festival de música recomiendan encarecidamente tomar el transporte público al festival, que se encuentra entre el río Charles y el vecindario de Allston. La entrada principal está en 65 N. Harvard Street.

"MBTA tendrá muchos servicios funcionando", escriben los organizadores en la página de transporte de Boston Calling. Las opciones de transporte público son:

Metro: línea roja hasta Harvard Square, luego una caminata de media milla a través del río Charles (unos 15 minutos) hasta el festival.

Tren de cercanías: la línea Worcester hasta la estación Boston Landing, luego camine un poco más de una milla (unos 25 minutos) a través de Allston.

Autobús: las rutas MBTA 66 y 86 paran en Harvard Stadium

Para aquellos que quieran llegar a los espectáculos en bicicleta, hay estacionamiento para bicicletas, dicen los organizadores. Y cualquiera que tome Lyft, Uber, taxi u otro viaje compartido puede indicarle a su conductor el estadio de Harvard, aunque las esperas para los viajes compartidos al salir del festival pueden ser muy largas.

Conducir al concierto, por otro lado, no está siendo recomendado.

"No conduzca y planee estacionarse en el espectáculo. No hay estacionamiento disponible en el lugar y no hay estacionamiento en la calle en las comunidades circundantes. Los funcionarios de la ciudad serán muy estrictos con la venta de boletos y el remolque", según los organizadores del festival.

La ciudad de Boston no ha emitido un aviso de tráfico sobre el concierto de este año, pero las calles de la zona suelen estar cerradas. Al otro lado del río en Cambridge, la ciudad dijo que esperaba "cierres de calles en Harvard Square entre las 9:00 p.m. y la medianoche cada noche" de viernes a domingo.

Además de eso, y sumándose al embotellamiento de tráfico habitual de Boston, está la afluencia de familias para las graduaciones de las universidades locales.

¿QUÉ COMIDA Y BEBIDA HABRÁ DISPONIBLE?

La buena comida se ha convertido en un gran atractivo en Boston Calling, con la alineación de vendedores de comida convirtiéndose en una especie de menú de degustación, donde los asistentes pueden probar algunos de los mejores platos de la ciudad y comer mientras hacen mosh.

Entre los restaurantes locales que se unen al festival este año se encuentran Flour Bakery, Blackbird Doughnuts, Dumpling Daughter y El Jefe's Taqueria. Los asistentes con boletos de nivel platino pueden obtener comida cocinada por los mejores chefs de Boston, incluidos Molly Dwyer de Fox & the Knife y Carl Dooley de Mooncusser. Sam Adams ha elaborado una cerveza especial para el festival llamada Stage Lights Lager.

Vea la lista completa de alternativas gastronómicas aquí.