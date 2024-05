Harvard amenaza con expulsar a manifestantes pro-palestinos

La Universidad de Harvard dijo el lunes que las personas que han estado acampadas en Harvard Yard durante más de una semana en una protesta pro palestina se enfrentan a una licencia involuntaria que, entre otras cosas, les obligaría a abandonar el campus hasta que sean reintegrados.

El presidente interino Alan Garber emitió la declaración a la comunidad el lunes por la mañana, diciendo que los manifestantes en Harvard, uno de las docenas que han tenido lugar en campus universitarios en todo el país mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas, tienen derecho a la libertad de expresión, pero no de forma ilimitada.

"La continuación del campamento presenta un riesgo significativo para el entorno educativo de la Universidad. Aquellos que participen o perpetúen su continuación serán remitidos a una licencia involuntaria de sus escuelas", escribió Garber.

Sabemos que la universidad en un comunicado instó a los estudiantes a abandonar voluntariamente el campamento o emitirán una orden de prohibición de entrada a los manifestantes.

Se esperaba que los manifestantes en el campamento ofrecieran una conferencia de prensa sobre sus próximos pasos el lunes. Han dicho que buscaron que la administración de Harvard comenzara a negociar el domingo sobre la divulgación de sus inversiones con Israel y su desinversión.

Harvard ha dicho anteriormente que los estudiantes y otras personas afiliadas a la universidad en el campamento han enfrentado medidas disciplinarias, pero la medida del lunes señaló que los estudiantes que han estado en el campamento no autorizado enfrentaron medidas disciplinarias.

No quedó claro de inmediato cuándo los estudiantes que forman parte del campamento recibirían una licencia involuntaria. Garber dijo que recibir ese estatus significa que para los estudiantes "es posible que no puedan presentarse a los exámenes, no puedan continuar residiendo en viviendas de Harvard y deben dejar de estar presentes en el campus hasta que sean reintegrados".

La graduación de Harvard está prevista para el 23 de mayo, como parte de una semana más amplia de eventos de graduación, muchos de los cuales están programados en Harvard Yard.