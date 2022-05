Hispano de Connecticut casi pierde $30,000 dólares en transferencia a otro país

Un televidente casi pierde más de 39 mil dólares en una transferencia electrónica de dinero a República Dominicana.

¿Qué harían ustedes con esa cantidad de dinero?, el plan de este residente de Connecticut involucraba el sueño americano, pero en su país.

Ser propietario de un apartamento en Santo Domingo, ése es el sueño de Vladimir Lebron, “mi familia y yo siempre hemos tratado siempre de hacerle el ahorro año por año y ahorrando para tener por lo menos una casa propia en nuestro país, en la República Dominicana” dijo. Un sueño que lo motiva todos los días a viajar de New Haven, Connecticut a la ciudad de Nueva York, donde trabaja como conductor de Uber y Lyft.

Después de 7 años de arduo trabajo y constante ahorro, Lebron dijo que se le presentó la oportunidad, “mi papá en el año 2019 había hecho una compra en plano de un apartamento y él ya había dado el inicial, comparando el cambio de peso a dólar, como de 11 mil dólares”. Dos años después, el apartamento estaba listo, pero el padre de Vladimir no pudo cerrar la compra.

"Entonces él me hizo a mí la salvedad y me dijo que, si yo quería quedarme con el apartamento, como ya yo estaba buscando para comprar y así me iba a salir también con el precio que él tenía del 2019. " así que Vladimir decidió comprarlo con sus ahorros.

"El total del apartamento eran unos 2,173,000 pesos dominicanos, que eran los $39,480 que yo envié e hice la transferencia" agregó. Pero cuando hizo la transferencia de su cuenta en Citibank a otra cuenta en el banco BHD León en República Dominicana, el dinero se esfumó.

“Entonces yo llamé aquí al banco, al Citibank, y ellos me dijeron que no habían hecho la transferencia porque yo no le había dado el número del RMC, que era el número de identidad de la persona que iba a recibir. Y yo, cómo que no, si yo le pasé una hoja con toda la información”. dijo Lebron.

Él dice que pasó 4 meses preguntándole a ambos bancos sobre la transferencia, sin obtener, ni respuestas concretas ni su dinero, así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nuestro equipo se comunicó con Citibank, y presentamos el caso y los documentos de Vladimir Lebron y ellos investigaron. Después de un mes, Lebron recibió una noticia buena y una mala.

“Me devolvieron tanto lo que me cobraron por el envío y el dinero total completo. pero al final como quiera perdí porque entonces no pudimos hacer la compra de la casa y eso, pero por lo menos ya tenemos lo que era el dinero inicial para entonces ya seguir buscando. Será en otra oportunidad”. dijo Lebron.

Telemundo Nueva Inglaterra solicitó comunicados de ambos bancos, pero hasta el momento no han emitido comentarios sobre este caso.

