Voraz incendio arropa residencia en Dorchester

Los bomberos de Boston luchaban contra un incendio el miércoles por la mañana en la zona de Dorchester de la ciudad.

El incendio se produjo en Weyanoke Street y las fotos compartidas por el Departamento de Bomberos de Boston en las redes sociales mostraban grandes llamas que salían de los pisos superiores de lo que parece ser un edificio residencial.

Heavy fire is knocked down in front of building in Dorchester. All companies still working feverishly to open roof for venting. Ground ladders around the whole structure has companies gaining control pic.twitter.com/XXlDH2vzKh