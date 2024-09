Juez exige solución para reubicar a residentes de apartamentos clausurados en Revere

El juez que preside el caso de un edificio de apartamentos clausurado en Revere, Massachusetts, tuvo duras palabras para los abogados de todas las partes el viernes después de que no lograron elaborar un plan para ayudar a los residentes a reubicarse, a pesar de una hora fijada previamente a las 5 p.m. fecha límite para que esos residentes se muden.

Hay 40 unidades ocupadas dentro del edificio de apartamentos Water's Edge. Los funcionarios de la ciudad cerraron el edificio la semana pasada, diciendo que el sistema de protección contra incendios no funciona y que el propietario del edificio no ha solucionado numerosas violaciones del código durante años.

Los abogados de los inquilinos, la ciudad y los propietarios del edificio estuvieron en el tribunal el miércoles tratando de idear un plan para ofrecer asistencia de reubicación a los residentes. Los propietarios de los edificios son responsables de encontrar alternativas para los inquilinos durante la duración de sus contratos de arrendamiento. Pero en una audiencia de seguimiento el viernes por la mañana, hubo preguntas sobre el lenguaje escrito en el contrato de arrendamiento sobre la expropiación del edificio que potencialmente rescindiría el contrato de arrendamiento, y si eso era una violación de la ley.

Para agravar la situación, las tres partes involucradas no acudieron al tribunal el viernes con un plan claro para apoyar la reubicación de los inquilinos, muchos de los cuales no querían irse y dijeron que no podían permitirse el lujo de alquilar en otro lugar. Esto provocó gran frustración en la jueza Irene Bagdoian.

Las autoridades dicen que durante varios años han advertido de los problemas de seguridad que tiene el edificio y temen que se presente una emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas.

"Escuché que Water's Edge se niega a proporcionar la vivienda y no negoció para realizar la transición que ordené", dijo Bagdoian el viernes. "Esto fue una orden. Esto no fue una sugerencia".

La ciudad se ha comprometido a apoyar a los residentes, pero Bagdoian señaló que esto podría suponer un gran gasto y cuestionó si eso estaba totalmente calculado y si la ciudad estaba preparada para brindar el nivel adecuado de asistencia. Añadió que su preocupación era por el futuro de los inquilinos.

"Necesito dejar claro que cualquier cosa que parezca un castigo contra los inquilinos que son involuntarios, esencialmente víctimas en esta situación, no está permitido por este tribunal. No lo voy a permitir".

El departamento de bomberos de Revere, Massachusetts confirmó que el edificio ubicado en Ocean Drive donde viven más de 70 familias, tiene que ser desocupado porque el propietario no cumple las leyes que protegen contra condiciones peligrosas.

Bagdoian luego dijo a los abogados que estaba tomando un receso y que esperaba regresar para escuchar una propuesta de solución.

"Se les ocurrirá un plan. Si no se les ocurre un plan, lo haré yo".

Queda por ver si las tres partes llegarán a una solución unida o si el tribunal tendrá que ordenarla.