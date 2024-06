Madre denuncia brutal golpiza a su hijo con autismo en bus escolar en Lawrence

Una nueva agresión dentro de un bus escolar tiene preocupados a los padres de Lawrence, Massachusetts, luego de que un joven de 15 años recibiera varios golpes sin poder defenderse.

La madre del joven agredido, asegura que no hay un reporte en la policía, y que no ha logrado obtener una respuesta positiva por parte de la escuela.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Ella dice que es la primera vez que esto le pasa a su hijo, pero que no es la primera agresión ni en la escuela ni en el autubús, dice que de no haber sido por el video que grabó otra compañera, quizá ni las autoridades se habrían enterado.

”El cantazo que me le estaba dando a mi hijo, mi hijo ni le dio pa’ tras, mi hijo es de condición, y me le estaba dando puño a mi hijo, ahora mi hijo está todo moretia’o”, dice Katherin, madre del joven agredido.

Su hijo de 15 años tiene autismo, y ella dice que se enteró de la agresión cuando una familiar vio el video en redes sociales

“No están haciendo su deber, de trabajo en las escuelas y más en la gugua escolar, sabemos que va a haber problemas, niños se van q pelar, eso no se puede evitar, pero se puede evitar una tragedia”, dijo la madre preocupada.

Tras la agresión, su hijo tuvo que quedarse en casa. Ella denuncia que la escuela no ha hecho lo correcto.

“Hoy la escuela que me dice, hay tenemos todo bajo control, no venga que tenemos exámenes, ya sabemos quién estaba en el video, no, eso no se puede quedar así, mi hijo fue golpeado”, dijo Katherin.

Celina Reyes, concejal de Lawrence dice que “hemos convocado una reunión con el comité de seguridad para reunirnos con el departamento de policía para ver cuál es el plan a seguir ahora que se acerca el verano”.

“yo pido que, con eso de la gugua porque, si él paró, él sabía que había una pelea debería reportarlo, y no lo reportó no llamo al 911”, aseguró Katherin.

Por medio de un comunicado las escuelas públicas de Lawrence aseguraron continúan trabajando con el proveedor de transporte para asegurar que los estudiantes sean transportados con seguridad, camino a la escuela.