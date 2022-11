MBTA suspende 17 empleados ‘por no prestar la debida atención’: Informe

Casi 20 empleados de MBTA, muchos de los cuales eran operadores de autobuses o trenes, fueron suspendidos por “dormir o no prestar la debida atención” durante horas de trabajo en los últimos cuatro años, según el Boston Herald.

Los datos, proporcionados al Herald después de una solicitud de registros públicos de "empleados de MBTA que se encontraron durmiendo durante las horas de trabajo", de 2019 a 2022, mostraron suspensiones que iban de tres a 70 días.

En esos datos, la ‘T’ dijo que hubo 17 suspensiones de empleados durante ese tiempo porque se consideró que los trabajadores no estaban prestando la atención adecuada al trabajo. Un portavoz dijo que los datos no necesariamente significan que el empleado estaba dormido, porque no hay una categoría específica para dormir.

Las suspensiones oscilaron entre tres y 70 días, informa el Herald, y dos de las suspensiones se enumeraron como "finales". Un empleado adicional, que era conductor de autobús, no fue suspendido y en su lugar emitió un aviso de infracción durante ese período de tiempo.

Doce de las suspensiones involucraron a conductores de autobuses, dos a inspectores de autobuses, junto con un operador de tranvía, un operador de metro y un trabajador eléctrico, informó el Herald.

El vocero de la MBTA no reveló al Herald qué tipos de conducta podrían haber provocado las suspensiones, además de la infracción genérica de "falta de atención adecuada". La MBTA tampoco confirmó al medio de comunicación si algunos de los trabajadores estaban durmiendo o si la conducta ocurrió mientras alguno de ellos trabajaba horas extras.