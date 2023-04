¿Nuestros niños están seguros en la escuela?

Cada día parece más arriesgado enviar a un niño a la escuela. Las historias de armas, drogas y peleas en los planteles escolares provocan una gran inseguridad en los padres al momento de enviar a los niños a diario a sus clases ante lo que parece ser una crisis de violencia.

“Hay un descontrol. No se monitorea, no chequean a los muchachos y no hay respeto. Eso es lo que pasa”, dice la puertorriqueña María Ortiz, residente en Hyde Park, quien compara la situación actual con la que se vivía en el tiempo en que sus hijos iban a la escuela.

“No hay gente trabajando. Antes los de seguridad estaban pendientes de quien entra y sale. Ahora cualquiera entra y sale con un arma, con una cuchilla… no importa”, añade.

María es solo una de las muchas voces de nuestra comunidad que muestra preocupación por la excesiva violencia a la que se exponen a diario los estudiantes en Nueva Inglaterra. Y, al igual que otros ciudadanos, opina que hace falta un compromiso que inicie desde el hogar.

“Esto es un trabajo de equipo entre padres y escuelas. Y ninguno de los dos esta haciendo su parte”, opina, por su parte Yanitza Vázquez, también residente de Hyde Park.

El gran temor que enfrentan padres y abuelos por la seguridad de sus niños ha provocado que diferentes grupos se muevan solicitando un incremento en la vigilancia escolar, incluso, con la implementación de detectores de metales en las entradas de los planteles escolares. Sin embargo, algunos líderes comunitarios han mostrado oposición.

“Me siento temerosa de que un día reciba una noticia de que a un nieto mío le pasó algo en la escuela. Porque pasan hasta cuchillas y pistolas a los salones… hasta niños chiquitos han llegado con pistolas”, dijo Gloria Alvarado, residente de Boston.

En el caso de Boston, se publicó recientemente que una encuesta de MassINC muestra que el 81% de los padres de estudiantes de secundaria en las Escuelas Públicas de Boston temen por la seguridad de sus hijos en el salón de clases, y el 70% de los padres dicen que están preocupados por el bienestar emocional de sus hijos.

El 5 de mayo se llevará a cabo una audiencia en el Concejo Municipal de Boston para discutir el aumento de la colaboración entre el Departamento de Policía de Boston y el distrito escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. La concejala de la ciudad, Erin Murphy, quien patrocina la audiencia, ha pedido policías y detectores de metales en las escuelas.