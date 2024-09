Ola de robos a repartidores de pizza tiene en vilo a comunidad de Worcester

La gente de un vecindario de Worcester, Massachusetts, están consternados después de cuatro robos distintos en el último mes.

En cada incidente, los repartidores de pizzas fueron asaltados a punta de pistola en el área de Vernon Hill.

“Creo que los repartidores deberían dejar de realizar entregas cuando reciben llamadas telefónicas para realizar entregas”, dijo la residente Mary Jane Urban. "O diga sólo tarjeta de crédito".

El último incidente ocurrió a finales de la semana pasada en Lund Street. Fue el segundo robo en esa calle, y otros se produjeron en Esther Street y Doane Street.

En todos los robos, los sospechosos mostraron un arma de fuego.

En un caso, le robaron el auto al repartidor.

Nadie ha resultado herido.

Algunos temen que los propios residentes pronto se conviertan en objetivos.

"Honestamente, no me sorprendería que algo así sucediera", dijo un residente que no quiso ser identificado.

Los vecinos de toda la vida dicen que la actividad criminal ha empeorado y esperan que la policía intensifique las patrullas.

La policía dijo el lunes que no están seguros si los mismos sospechosos son responsables de los cuatro robos.

No se han realizado arrestos.