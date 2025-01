Realizan operativo antidrogas en barbería de Lawrence

Un operativo policial antidrogas en la ciudad de Lawrence, Massachusetts que ocurrió el jueves encendió las alarmas en la comunidad, pues muchas personas pensaron que se trataba de una redada de ICE.

El hecho tuvo lugar en una barbería. Sus trabajadores hablaron con Telemundo Nueva Inglaterra y relatan lo ocurrido.

Ellos dijeron que estaban nerviosos durante el operativo, en el cual una persona no identificada fue arrestada por por la agencia federal anti drogas.

En un video quedó registrado el impactante momento en que los efectivos de la DEA, policías y oficiales encubiertos entran a la barbería.

“Cuando ellos llegaron yo me imaginé que era inmigración eso fue lo que yo pensé porque eran aproximadamente entre 10 a 15 agentes federales que ingresaron”, dijo Juan Sánchez, barbero.

Ángel Colón, otro barbero del lugar dijo que pensaban que era migración "y pues no resultó no ser eso gracias a Dios porque imagínate es duro que uno lo manden para su país sin todavía lograr nada y eso está bien fuerte”.

Durante el operativo, los agentes de la DEA, arrestaron a un hombre que se encontraba en el interior de la barbería y de inmediato los agentes se retiraron.

“Lo que yo puedo ver que hay mucho miedo la gente no quiere salir a los negocios público no quieren ir a los laundry no quieren tiene miedo a la gente”, dijo Sánchez.

Es importante que las personas conozcan que tienen derechos sean cuales sea su estatus migratorio.

Mientras la policía y las agencias federales como la DEA, FBI continuarán realizando sus operaciones de rigor.