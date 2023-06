Padres hispanos se reencuentran con hijo que lucha por su vida tras ser arrollado y abandonado en Connecticut

Los padres de un adolescente en estado crítico en Waterbury, Connecticut por fin pudieron reencontrarse con su hijo.

El domingo por la mañana por fin llegaron a Estados Unidos, Segundo y Rosa Calle, una semana y dos días después del accidente de su hijo.

Bryan Calle, de 17 años fue atropellado por un automóvil mientras conducía una motoneta en West Main Street poco después de la medianoche del viernes pasado, y el conductor que se dio a la fuga y fue arrestado días después. Sus padres esperaron una semana para conseguir una visa humanitaria y viajar desde el Ecuador.

Los padres de Bryan no pierden la esperanza que de que su hijo despierte de su estado de coma ahora con ellos presentes.

‘Fue duro volver a ver a mi hijo en ese estado …”, dijo Segundo Calle, padre de Bryan.

Aunque los prognosis médicos no muestran ser positivos para Bryan, sus padres no pierden la fe.

“Y con mi hijo con el 1 por ciento de vida que tenía yo sabía que dios iba a levantar yo sé que Dios va a levantar de esa cama de ese hospital y eso espero que el haga”.

Se realizó una rueda de prensa con el abogado de la familia Ionnais Kaloides y con Martha, la prima de Bryan quien lideró la lucha por la visa humanitaria para los padres.

Kaloides dice que el joven Bryan Calle llegó a Estados Unidos a cumplir el sueño Americano. Segundo, su padre, cuenta que Bryan cruzó la frontera sur del país en enero acompañado junto con otro de sus hijos, una travesía que les tomó un mes.

“Eso tenía miedo de mis hijos que vengan por el desierto pero ahora dios está ahí teniendo a mi hijo llegaron a este país antes de mes ya llegaron”, dijo Segundo.

Bryan ha estado hospitalizado desde el pasado 26 de mayo. John Egan, de 58 años y ex-funcionario de la ciudad de Waterbury, fue arrestado por conducir bajo estado de embriaguez y abandonar la escena después de chocar contra Bryan.

Egan estaba en un restaurante horas antes del accidente, según su orden de arresto. Los recibos muestran que pagó 14 bebidas alcohólicas allí, y el video de vigilancia muestra que las consumió. La orden dice que fue a otro lugar y tomó dos tragos más.

“No me gusto que el andaba tomado y lo dejó abandonado a mi hijo, eso es lo que más si me toco un poquito que él dejó abandonado y no trato de ayudarle", dijo Segundo.

La familia desde que estuvieron con Bryan siente que han visto algunos signos positivos en cuanto a su salud. El lunes se reunieron con su equipo de médicos de Connecticut Children's Hospital.