Indignación por hallazgo de panfletos que promueven la deportación en CT

Panfletos con lenguaje anti-inmigrante fueron distribuidos en un vecindario de la ciudad de New Haven, Connecticut, y sus ciudadanos hoy dicen "No al odio".

"Rompe un poco la tranquilidad que uno tiene porque son mensajes de odio y son mensajes racistas y pues si te pone a pensar…", dice Fatima Rojas - Voluntaria de Colectivo Semilla.

Rojas activista que aboga por los inmigrantes recibió varias llamadas tras enterarse que en su propio vecindario de East Rock, New Haven arrojaron panfletos que leen "Fuera, Nadie te quiere aquí".

"Me hace sentir , me reafirma la necesidad de continuar organizando a nuestra comunidad, me afirma la necesidad de unirnos, la necesidad de poner a un lado diferencias que puede haber porque tenemos un objetivo común que es prepararse, defendernos y estar en comunidad.", dijo Rojas.

El ambiente antiinmigrante que se vive en el país impulsa a algunas personas a hacer muestras de odio, según Irvin Leon, quien emigró de Ecuador, basada en una falacia, esto lo llena de impotencia.

"Un poco de temor un poco de abstinencia de no poder hacer nada por el hecho que somos inmigrantes, claro somos de otro país pero nosotros no venimos a hacer más daño a nadie simplemente a trabajar", dice Irvin León, quien trabaja en construcción.

Se desconoce quiénes arrojaron los panfletos en este vecindario de East Rock.

"Es un poco digo estúpido… una personas que tiene ese odio distribuyendo los folletos en la comunidad para qué, para qué?!! eso nos hace más fuertes en New Haven.", dijo el alcalde Justin Elicker.

El mensaje en el panfleto fue escrito en distintos idiomas en un vecindario conocido por su diversidad e inclusión.

"No es justo para ellos repartir esos papeles, estos folletos están instruyendo a los otros para que se pongan en contra de la ciudadanía inmigrante.", dice Jose Cintron, trabajador de construcción.

Inmediatamente, personas actuaron y empezaron a recoger los panfletos, se llamó al departamento de obras públicas con el fin que no hubiera rastros de odio por las calles de esa ciudad.

"Hay que recordar la historia porque todos estos mensajes de odio lo único que hacen es reforzar la desunidad, es reforzar deshumanizar a las personas y el odio no tiene lugar en New Haven.", dijo Rojas.