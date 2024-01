Preparan 1ra Cumbre Latina y Puertorriqueña en Hartford

A dos semanas de la sesión legislativa, los formuladores de políticas estatales escucharán sobre los temas que los latinos quieren que se aborden este año.

“La idea es crear un espacio o foro donde los políticos o funcionarios electos puedan reunirse con líderes comunitarios y personas de la comunidad para discutir ideas y, con suerte, influir en una posible legislación”, dijo el director de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños, Charles Venator-Santiago.

Los profesores de la UConn, en colaboración con la división latina y puertorriqueña de la Comisión de Mujeres, Niños, Adultos Mayores, Equidad y Oportunidades de la Asamblea General de Connecticut, organizan la primera cumbre "2024 Building a Better Future: The Latino and Puerto Rican Policy Agenda Summit."

“Realmente lo que estoy allí para hacer, y espero que muchos de nuestros líderes estén allí, es ser aprendices. Vamos a escuchar experiencias vividas, expertos hablarán sobre lo que los latinos están experimentando en todo el estado de Connecticut”, dijo el director ejecutivo de CWCSEO, Steven Hernández.

Desde el otoño, Venator-Santiago y la profesora de la UConn Lisa Werkmeister Rozas han visitado Hartford, Waterbury, New Haven y New London para escuchar las preocupaciones sobre la calidad de vida de los latinos.

“La vivienda, principalmente, la vivienda tiene que ver con alquileres altos, condiciones de vida que no son realmente saludables ni adecuadas, está la educación, en cuanto a las disparidades en la educación, así como también el tema del idioma en la educación”, dijo Rozas.

Además, el equipo recopiló datos sobre disparidades en salud, justicia lingüística y el voto latino.

“Tenemos mucho poder en el estado de Connecticut y tenemos que movilizar ese poder. Los puertorriqueños y los latinos representan una quinta parte de la población, pero no participan en política”, dijo Venator-Santiago.

El sábado, los datos se presentarán a los líderes estatales con el objetivo de mejorar la legislación en torno a estos temas y fomentar el compromiso cívico y el poder político entre los latinos.

“Eso es lo que estamos tratando de hacer, realmente estamos tratando de asegurarnos de que esta gente entienda que uno tiene poder a través del voto”, dijo Rozas.