Mass. investiga la falta de papeletas en distritos electorales de Boston

Después de que se agotaran las papeletas en varios centros de votación de Boston el día de las elecciones, el secretario de estado de Massachusetts anunció una investigación sobre "problemas significativos" con la forma en que el Departamento de Elecciones de Boston administró la votación del martes.

El secretario Bill Galvin escribió a la presidenta de la Comisión Electoral de Boston, Eneida Tavares, el miércoles para informarle sobre la investigación.

"Aunque parece que estos lugares finalmente recibieron las papeletas, los votantes fueron sometidos a demoras irrazonables e innecesarias en el ejercicio de su derecho al voto", decía la carta. "Esto es inaceptable y contraviene los principios más fundamentales de nuestro proceso democrático".

Galvin explicó lo sucedido en una conferencia de prensa y dijo que tiene correos electrónicos que muestran que su personal, los trabajadores electorales de la ciudad y la policía estaban frustrados por lo sucedido.

"No respondían a sus propios empleados que se comunicaban con ellos, no nos respondían a nosotros", dijo, y agregó: "Desafortunadamente, esto no es nuevo".

Señaló que tuvo que intervenir en una situación similar en 2006, lo que llevó al entonces alcalde Thomas Menino a dar la alarma general, enviando una cantidad exagerada de coches de policía a las calles y la oficina electoral de la ciudad bajo administración estatal, y en 2021.

Otras grandes ciudades no tienen el tipo de problemas que tiene Boston, dijo Galvin, porque siguen las instrucciones que envía su oficina.

"Obviamente, esto es algo que preferiría no estar haciendo hoy, pero es tan atroz", dijo Galvin.

NBC10 Boston se está comunicando con las autoridades electorales de Boston para obtener comentarios. Más temprano el miércoles, la alcaldesa Michelle Wu dijo que la ciudad estaba investigando lo sucedido.

"Es completamente inaceptable que la gente tenga que esperar períodos de tiempo significativos sin acceso a las urnas y, por un lado, tener una alta participación es un gran problema. Pero debemos asegurarnos de estar al tanto de todos esos problemas porque proteger el acceso a las urnas es la parte más fundamental de nuestra democracia", dijo Wu.

Lee aquí la carta de Galvin explicando por qué su oficina está investigando:

El martes por la noche, la ciudad compartió una declaración en la que señalaba la escasez de papeletas (y la ayuda de la policía para reponer las existencias) en varios lugares de votación. Lee su declaración aquí:

Con una fuerte participación en Boston este día de elecciones, varios lugares de votación en toda la ciudad han experimentado escasez de papeletas durante la hora punta de la votación de la tarde. El Departamento de Elecciones ha estado trabajando urgentemente para remediar esto mediante la coordinación de la entrega de papeletas adicionales a los distritos con la ayuda de la Policía de Boston y contactando a todos los lugares de votación para anticipar y prevenir una mayor escasez de papeletas. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente o confusión, y agradecemos los esfuerzos diligentes de los trabajadores electorales en toda la ciudad para garantizar que todos los votantes puedan ejercer su derecho a votar. Cualquier votante que esté en la fila a las 8:00 p. m. en su lugar de votación podrá votar, y los lugares de votación permanecerán abiertos para garantizar este acceso.

Más tarde, una portavoz del Secretario de Estado de Massachusetts, Bill Galvin, compartió más detalles sobre lo que sucedió y dijo que cualquier persona que esté en la fila a las 8:00 p. m. tuvo la oportunidad de votar, y que la ciudad recibió instrucciones de que los trabajadores electorales llamaran a cualquier votante que optara por no esperar antes la entrega de las papeletas.

Lee su declaración aquí:

Desafortunadamente, parece que el Departamento de Elecciones de Boston decidió no enviar todas las papeletas en su posesión a los lugares de votación hoy. Después de recibir informes de que ciertos distritos electorales en las áreas de Hyde Park, Roslindale y West Roxbury se estaban quedando sin papeletas o se habían quedado sin papeletas, el Secretario Galvin ordenó al Departamento de Elecciones de Boston que enviara papeletas a los lugares de votación utilizando vehículos policiales para entregarlas lo más rápido posible.

También se ordenó a la ciudad que proporcionara papeletas a otros lugares, para asegurarse de que no se quedaran sin papeletas, y que instruyera a los trabajadores electorales en los distritos afectados para que obtuvieran la información de contacto de cualquier votante que optara por no esperar en la fila, para que pudieran ser contactados una vez que las papeletas hubieran llegado a su lugar de votación.

Cualquiera que estuviera en la fila en su lugar de votación a las 8 p.m. Pudo votar, ya sea que estuvieran esperando o no la entrega de las papeletas en ese momento.

Si bien se proyectó rápidamente que Kamala Harris ganaría los votos electorales de Massachusetts frente a Donald Trump, el estado tenía cinco preguntas en la boleta que estaban siendo disputadas de manera reñida.

La policía de Boston estaba entregando papeletas adicionales a dos distritos la noche de las elecciones después de que los distritos informaran que se estaban agotando, según la oficina del secretario de estado de Massachusetts.