Proyecto de ley allanaría el camino para construcción de estadio de fútbol en Everett

El Senado de Massachusetts profundizará en un enorme paquete de desarrollo económico el jueves después de que los principales demócratas publicaran el lunes por la mañana su propia visión sobre cómo el estado debería buscar oportunidades de empleo y crecimiento económico en el futuro.

El proyecto de ley del Senado autoriza $2,444 millones en préstamos, dando al poder ejecutivo flexibilidad para utilizar tanto de esa cantidad como considere necesario y prudente, y 350 millones de dólares en créditos fiscales que se utilizarán principalmente en el sector de tecnología climática.

También incluye una serie de disposiciones políticas, incluida la despejar el camino para la construcción de un estadio de fútbol profesional en una parcela de tierra arruinada en Everett. Tanto la Cámara como el Senado han apoyado la idea en los últimos años, pero no han podido ponerse de acuerdo al mismo tiempo.

A finales de junio, la Cámara votó 155-2 para aprobar su propio proyecto de ley de desarrollo económico que refleja en gran medida la versión propuesta por la gobernadora Maura Healey. Ese proyecto de ley incluye $3,400 millones en autorizaciones de bonos a largo plazo y 700 millones de dólares adicionales en créditos fiscales, incluidas inversiones para reautorizar la iniciativa de ciencias biológicas por otra década y realizar una inversión paralela en "tecnología climática".

Cuando se le preguntó por qué el Senado decidió autorizar un menor endeudamiento, específicamente para la industria de las ciencias biológicas, el arquitecto principal del proyecto de ley dijo que los senadores se sentían cómodos con la autorización menor.

"Somos muy optimistas con respecto a las ciencias biológicas y seguimos brindándoles un gran apoyo", dijo el copresidente del Comité de Desarrollo Económico, el senador Barry Finegold. "Creemos que al poner los números que presentamos, tendrá un gran impacto. Obviamente, tenemos una versión, la Cámara tiene una versión y el gobernador tiene una versión. Creo que encontraremos un número que todos puedan "Estamos muy cómodos con el número que presentamos".

La Cámara propuso $500 millones para que el Mass Life Sciences Center proporcione subvenciones y préstamos para hacer crecer las empresas en Massachusetts, mientras que los demócratas del Senado sugirieron sólo $225 millones para apoyar la reautorización de la Iniciativa de Ciencias de la Vida.

Aunque la propuesta del Senado autoriza menos endeudamiento, también proporciona al centro de ciencias biológicas más flexibilidad al agregar equidad en salud, bioseguridad, salud digital e inteligencia artificial a su misión. El proyecto de ley amplía aún más la elegibilidad del programa a la llamada industria de proteínas alternativas y redefine las "ciencias de la vida" para incluir la medicina preventiva, la bioseguridad, la inteligencia artificial de las ciencias de la vida y la tecnología médica, según la oficina de Finegold.

Las autorizaciones de bonos en el proyecto de ley del Senado incluyen $400 millones para subvenciones de infraestructura pública de MassWorks, $150 millones para proyectos de bibliotecas municipales, $100 millones para un centro de IA aplicada, $100 millones para el Programa de Desarrollo Rural, $100 millones para el programa de subvenciones del Seaport Economic Council, $99 millones para iniciativas de fabricación avanzada, todas ellas reflejando el proyecto de ley de la Cámara.

Los senadores se inclinarían más hacia el Massachusetts Tech Hub que los representantes, $115 millones en comparación con $75 millones en el proyecto de ley de la Cámara, pero también redujeron la autorización propuesta por la Cámara de $10 millones para subvenciones para apoyar a las empresas de proteínas alternativas a $5 millones, según un resumen del presidente del Senado. Oficina de Karen Spilka.

Finegold enfatizó las inversiones en tecnología climática en la versión del proyecto de ley del Senado, que son similares a lo que la Cámara aprobó el mes pasado con $400 millones en autorizaciones de bonos y $300 millones en créditos fiscales.

Ambos borradores dividen esos $400 millones en dos inversiones de $200 millones: una para un fondo de inversión en energía limpia para apoyar el desarrollo de negocios de tecnología climática, y otra para apoyar a la naciente industria eólica en Massachusetts con desarrollo de fuerza laboral, despliegue e investigación y desarrollo.

Los créditos fiscales están destinados a incentivar el creciente campo de la tecnología climática. Los líderes de Beacon Hill quieren estar a la vanguardia de esa industria, viéndola como una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y capturar un nuevo sector rentable para Massachusetts.

"Somos el número uno en el país en cuanto a nuevas empresas climáticas per cápita, y creo que lo que realmente estamos tratando de asegurar es que mantengamos a estas empresas aquí", dijo Finegold. "También debemos darnos cuenta de que estamos compitiendo con California y Nueva York, y no podemos ser complacientes, por lo que realmente hicimos de la tecnología climática una gran prioridad".

El crédito fiscal para la tecnología climática refleja uno que ya existe para las empresas de ciencias biológicas, para las empresas que exploran la energía limpia, la descarbonización, la mitigación de emisiones u otras innovaciones relacionadas con el clima. Permite hasta 30 millones de dólares al año durante cinco años.

El proyecto de ley de Medios y Arbitrios del Senado también incluye un crédito fiscal de $50 millones por pasantías durante cinco años, para empleadores que contraten pasantes remunerados nuevos que estén matriculados o recién graduados en instituciones de educación superior de Massachusetts.

Deroga el crédito fiscal llamado "inversor ángel", que se ofrecía a los inversores interesados ​​en financiar empresas en etapa inicial dedicadas a la investigación y el desarrollo, la comercialización y la fabricación de ciencias biológicas en Massachusetts.

"Una vez más, creo que estamos tomando algunas decisiones difíciles y hay algunas cosas en las que lamentablemente tenemos una cantidad ilimitada de demanda y recursos finitos", dijo Finegold sobre la derogación del crédito.

Los senadores también dejaron en la sala de montaje un crédito fiscal para el teatro en vivo, que tanto la Cámara como Healey incluyeron en sus proyectos de ley.

Healey recomendó un programa piloto de cinco años y 5 millones de dólares al año que apoyaría "lanzamientos de giras nacionales y anteriores a Broadway y antes de Broadway" en Bay State. Ese total se incrementó en la Cámara a través de una enmienda del Representante David Biele a un límite anual de $7 millones en el crédito, con Biele argumentando que Massachusetts solía ser un destino para espectáculos, antes de que otros estados los atrajeran con programas de incentivos.

"Hay ciertas prioridades que tiene la Cámara, y al final del día nos reuniremos y veremos adónde va", dijo Finegold, cuando se le preguntó sobre la exclusión de este crédito en el proyecto de ley de Medios y Arbitrios del Senado.

Sin embargo, los senadores revivieron la idea de construir un estadio para un equipo de fútbol profesional en el área metropolitana de Boston.

La familia Kraft, propietaria del New England Revolution, y otros en el área han estado considerando una parcela de tierra en Everett que alberga una planta de energía extinta como posible nuevo hogar para el equipo. Necesitarían acción legislativa para eliminar el terreno de un área portuaria designada, y hasta ahora los legisladores no han podido estar de acuerdo.

El Grupo Kraft dice que podría transformar la arruinada parcela de tierra a lo largo del río Mystic, situada en 173 Alford St., en un estadio de fútbol con capacidad para 25.000 personas para el Revolution, que actualmente juega en el estadio Gillette en Foxborough.

La Cámara apoyó realizar un cambio similar mediante una enmienda a su proyecto de ley de desarrollo económico de 2022, pero la propuesta no sobrevivió a las negociaciones con el Senado. El año pasado, el Senado respaldó el impulso del estadio en un proyecto de ley de gastos, pero la Cámara no se sumó.

Un proyecto de ley independiente que promueve reformas favorables a los estadios de fútbol ha estado inactivo durante dos meses ante el Comité de Medios y Arbitrios del Senado, después de obtener el respaldo del Comité Conjunto sobre Desarrollo Económico y Tecnologías Emergentes.

"El fútbol es uno de los deportes de más rápido crecimiento y creemos que esto podría ser un beneficio real no sólo para Everett, sino también para el área metropolitana de Boston. Creemos que tiene mucho sentido", dijo Finegold.

Algunos grupos comunitarios y ambientalistas se han opuesto al posible desarrollo, argumentando que eliminar el área portuaria designada podría complicar los objetivos de energía limpia.

El senador Sal DiDomenico de Everett, quien presentó el proyecto de ley para permitir que la parcela se desarrolle para un estadio, dijo el lunes que ayudaría a su comunidad a limpiar el sitio de una planta de energía que ha sido un peligro para la salud y el medio ambiente durante décadas.

"La firma de este proyecto de ley permitirá que el proceso público avance en un proyecto que será un catalizador económico y una victoria ambiental para mis electores", dijo. "Esto abrirá la posibilidad de cientos de millones de dólares en inversión privada, limpieza de un sitio de desechos peligrosos, creación de empleos bien remunerados y apertura de nuestra costa para que el público la disfrute".

Otra sección de política del proyecto de ley autorizaría a los médicos con licencia extranjera a solicitar una licencia limitada para ejercer la medicina en el estado, con un camino hacia una licencia completa sin restricciones. A menudo los inmigrantes que eran médicos o enfermeras en sus países de origen no pueden conseguir trabajos similares en los EE. UU. sin antes completar más educación y certificaciones, incluso si ya han estado ejerciendo durante años.

El proyecto de ley también crearía un grupo de trabajo especial sobre deportes juveniles para investigar los impactos en la salud y los desafíos financieros en torno a los deportes infantiles, y hacer recomendaciones regulatorias.

Los legisladores celebraron una audiencia el otoño pasado sobre cómo el panorama de los deportes juveniles ha cambiado dramáticamente con el surgimiento de equipos de clubes privados (y con ello una mayor especialización temprana, sobreentrenamiento, lesiones y agotamiento) y discutieron posibles formas para que el estado implemente algún tipo de de estructura de supervisión para programas deportivos para niños.

"Es algo que escucho mucho de los padres", dijo Finegold. "Vemos que las lesiones menores en los niños aumentan dramáticamente, especialmente las lesiones del ligamento cruzado anterior. Así que realmente estamos analizando esto. Es algo que creo que es muy serio, no sólo desde el punto de vista financiero para los padres, sino también en el daño a largo plazo que estamos sufriendo". "Le estamos haciendo a nuestros niños, porque muchos de estos niños ahora se están especializando en deportes y no sólo no es bueno para ellos, sino que se está volviendo increíblemente dañino para ellos".