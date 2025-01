Refugiados en Mass. no estaban siendo sujetos a verificación de antecedentes criminales

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ha emitido una orden estatal para que todos los que entren al sistema de refugios se sometan a verificaciones de antecedentes penales después de que ella dijo el viernes que recientemente descubrió que no se estaban realizando.

Healey ha dicho repetidamente que Massachusetts no es un estado santuario, pero su manejo de la crisis del sistema de refugios está siendo cada vez más examinado.

Señaló que con la ley de derecho a refugio del estado, escrita hace 40 años, "no imaginó" que oleadas de personas que llegarían al estado de la bahía ni esperaba la inacción del gobierno federal en materia de inmigración.

Healey agregó que los contribuyentes de Massachusetts no deberían pagar la factura de un sistema de inmigración roto y continuó enumerando los esfuerzos de su administración para reducir los costos de los servicios de refugio, las estadías en refugios y sacar a la gente con trabajo.

Durante el último año, siguieron surgiendo preguntas sobre la seguridad, comenzando en marzo pasado cuando un hombre fue arrestado por presuntamente violar a una niña en un refugio en Rockland, y más recientemente cuando un hombre fue arrestado en un hotel en Revere por presuntamente poseer una gran cantidad de drogas y un rifle de asalto.

Las normas de los refugios exigen que se informe de todos los delitos y que ya se hayan implementado verificaciones de antecedentes por delitos sexuales y órdenes judiciales, pero las verificaciones de antecedentes penales solo se estaban realizando en los refugios que estaban desbordados, dijo Healey, a pesar de sus órdenes de la primavera pasada de que se hicieran en todos los refugios estatales.

Ahora está pidiendo una revisión externa de seguridad.

"Le he pedido al ex comisionado del departamento de policía de Boston, Ed Davis, que dirija una revisión externa independiente que me informe directamente para que eche un vistazo completo a nuestro sistema de refugios y determine qué medidas adicionales, si las hubiera, deben tomarse en términos de protocolos de seguridad para proteger a nuestras comunidades", dijo.

La gobernadora también quiere trabajar con la legislatura para modificar la ley de derecho a refugio para que "se ajuste a su intención original".

También señaló que las inspecciones de refugios que ordenó recientemente se han completado para los refugios de hoteles, pero no proporcionó los resultados de esos informes.

Señaló que se harán públicos los costos de la revisión externa y el plan para abordar la seguridad que se derive de esa evaluación.