Residente tiene problemas para reparar pintura de su auto en concesionario Toyota por defecto de fábrica

Un televidente pasó años conduciendo un auto con la pintura descascarada por defectos de fábrica hasta que Telemundo Nueva Inglaterra Responde pudo ayudarlo.

Resulta que la pintura fue retirada del mercado, y aunque el fabricante ofreció pintar de nuevo los vehículos con este problema, Leida González no tuvo suerte para agendar su cita para su Rav4 en un concesionario local.

Ella dice que desde el 2019 la pintura del carro empezó a pelarse, a pelarse por todas partes, "ya me daba vergüenza andar en él”, dijo González.

El problema al parecer ha sido tan recurrente que Toyota le envió una carta a clientes, donde dice lo siguiente:

“Toyota ha recibido informes con respecto a pintura descascarada en ciertos vehículos con los colores originales de pintura blizzard pearl o super white aplicados de fábrica… si ha experimentado esta condición, comuníquese con cualquier concesionario toyota autorizado…”.

Cuando Leida llevó su auto al concesionario Toyota en Watertown, Massachusetts "le tomaban foto al carro, me cogían mi e-mail y nunca me correspondían", dijo.

Leida dice que pidió presupuesto en algunos talleres para arreglarlo de su bolsillo, pero el precio excedía sus capacidades de gasto.

Así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, y nuestro equipo envió al concesionario Toyota Watertown las imágenes de la pintura caída junto con la carta de aviso de la empresa y ellos respondieron.

"Desde que llamé a telemundo, inmediatamente la Toyota me respondió…es que me han pintado el carro que me lo dejaron nuevo y estoy más que agradecida de telemundo." dijo Leida.

Se solicitó un comunicado por parte de Toyota Watertown, pero no ofrecieron comentarios.

El aviso de pintura blanca descascarada incluye los siguientes modelos Toyota:

2008 – 2015 4runner

2008 – 2017 avalon, camry

2009 - 2019 corolla

2009 – 2017 rav4

El primer periodo de solicitud de reparo caducó en Diciembre, pero aún es aplicable por 10 años hasta la fecha del primer uso del vehículo, independientemente del millaje.

