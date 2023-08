Residentes de Lawrence tienen problemas con máquinas removedoras de nieve que compraron en Lowe’s

A pesar de que los últimos inviernos (2021-2023) han sido más cálidos y secos de lo normal, los residentes de Nueva Inglaterra siempre deben estar preparados para inviernos como el del año 2015, cuando el paso de varias tormentas seguidas dejó más de 100 pulgadas de acumulación de nieve en un periodo de meses, según informes del Servicio Nacional del Tiempo.

Con esta experiencia vivida, Evelyn Jiménez y su madre, Paula Luciano, hacen lo posible por mantener su equipo de limpieza de nieve al día. Ambas son propietarias de viviendas en Lawrence y como tal, responsables por la limpieza de la nieve al frente de sus hogares durante el invierno.

“Hay que mantenerlo limpio para no caernos. Para los inquilinos, que se mantengan bien y no se vayan a caer” dijo Jiménez.

En febrero del 2021, Evelyn y Paula fueron juntas a Lowe’s en busca de un par de máquinas nuevas para limpiar la nieve y compraron dos de la marca Craftsman, modelo SB410.

“Una para mí, una para mi mamá. Le agregamos la garantía. Pagamos…más o menos 700 dólares”, dijo Jiménez que fue la suma que pagaron por cada máquina.

Pero Evelyn y Paula dicen que las máquinas para limpiar nieve a penas le duraron un invierno.

“Lo que pasó fue que ese año no nevó demasiado, así que no nos dimos cuenta hasta finales de diciembre de ese año del 2021 que nada más las llegamos a usar una sola vez y se dañaron… Las máquinas no querían prender”, explico Jiménez.

Cuando buscamos reseñas del mismo modelo en línea, encontramos varias quejas de consumidores que dicen que el limpianieves no enciende o tiene dificultades para encender.

EN UN COMUNICADO, CRAFTSMAN DIJO:

“En CRAFTSMAN, nos tomamos muy en serio el servicio al cliente. Si un producto requiere reparación o reemplazo bajo garantía, los clientes pueden devolver el producto al lugar de compra original para su reparación o reemplazo, según la cobertura de la garantía descrita en nuestro sitio web. El de 24 pulgadas. La sopladora de nieve de dos etapas con arranque eléctrico de 208 cc tiene una garantía limitada de 2 años. Para obtener detalles sobre esta garantía, visite nuestra página de garantía y seleccione la categoría Equipos para exteriores a gas para obtener una descripción completa de la garantía.

Las prácticas adecuadas de almacenamiento de combustible y fuera de temporada son esenciales para el rendimiento del producto. Tanto CRAFTSMAN como nuestros minoristas han recomendado estabilizadores de combustible como mantenimiento preventivo del motor. A continuación, se incluyen algunos consejos sobre el almacenamiento adecuado fuera de temporada y se adjunta una copia del manual del propietario del producto”.

ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA:

Si ya no utilizara el limpia nieves hasta la próxima temporada, siga las instrucciones de almacenamiento a continuación.

1. Haga funcionar el motor hasta que el tanque de combustible esté vacío y se detenga por falta de combustible. No intente drenar el combustible del motor.

2. Llene el tanque con combustible fresco sin etanol tratado con un estabilizador de combustible o con combustible embotellado sin alcohol disponible en su distribuidor local de equipos eléctricos.

3. Haga funcionar el motor durante 5 a 10 minutos para asegurarse de que el combustible viejo se haya eliminado del sistema de combustible.

Sentadas en el comedor de su hogar, junto con su madre, ambas explican ante las cámaras de Telemundo Responde que el reclamo con la garantía de la tienda Lowe’s no fue fácil.

“Las llevé a Lowe's. Me dijeron que sí, que la iban a arreglar. Después me dijeron que se iba a tomar aproximadamente de 4 a 6 semanas. En total fui como cinco veces. Una vez me entregaron una de las máquinas, que supuestamente la habían arreglado. No la arreglaron”, dijo Jiménez.

Y así pasaron varios meses.

Jimenez detalló que “Me dijeron que parte de las piezas no cubrían, y yo…pero ¿Cómo es posible? Porque nosotros le pusimos garantía específicamente para eso”.

“Ella daba por perdida ya la máquina. Y yo le dije, vamos a llamar a Betsy, que Telemundo responde”, dijo Paula Luciano.

Nosotros nos comunicamos con Lowe’s y ellos ofrecieron un reembolso completo de $1,300 dólares por ambas máquinas. Además, nos enviaron el siguiente comunicado:

“La satisfacción de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. El departamento de relaciones con los clientes de Lowe's ha estado trabajando directamente con Evelyn Jiménez para abordar sus inquietudes y nos complace que el problema se haya resuelto a su entera satisfacción”.

“Telemundo responde. Estamos muy agradecidas con ustedes. Bien contentas. Y se lo recomiendo a cualquier consumidor que vaya por Telemundo”, dijo Jiménez.

Para evitar una situación similar, lo ideal sería que pruebe la maquina lo antes posible, preferiblemente dentro del tiempo límite de reembolso de la tienda. De no ser posible porque la compró en otra temporada o por falta de nieve, vale la pena por lo menos verificar si enciende.