¿Se envió su dinero no reclamado a Connecticut? Averígualo aquí

Hoy es el Día Nacional de la Propiedad No Reclamada y puede verificar si el estado de Connecticut tiene algún dinero que le pertenezca e iniciar el proceso para reclamarlo en línea o por teléfono.

El tesorero del estado, Shawn T. Wooden, dijo que hay nuevas mejoras en el sistema de administración de propiedades no reclamadas del estado y que puede buscar sus propiedades no reclamadas, ya sea que tenga un centavo de propiedad no reclamada o mucho más, en línea o por teléfono.

Wooden dijo que el estado está en proceso de eliminar el paso del requisito de certificación notarial, que será reemplazado por un reconocimiento en línea.

"Antes del Día Nacional de la Propiedad No Reclamada, me enorgullece anunciar varias mejoras administrativas que harán que sea más fácil y eficiente para los residentes de Connecticut recuperar el dinero de su propiedad no reclamada", dijo Wooden en un comunicado.

Cómo verificar si tiene dinero no reclamado

Consulta aquí https://ctbiglist.com/ para saber si no has reclamado propiedad.

Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al 1-800-833-7318, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m. y hable con un representante de servicio al cliente.

Lo que puede averiguar en línea

Puede consultar el estado de su reclamación en línea en www.CTBigList.com.

Wooden dijo que el nuevo procesamiento acelerado aumenta la cantidad de reclamos elegibles para el procesamiento acelerado del límite actual de $1,000 que entró en vigencia el 1 de enero de 2022 a $2,500 para el 1 de julio de 2022.

Acerca de la lista grande de CT

Wooden dijo que la ley exige que los activos no reclamados se entreguen a la Oficina del Tesorero si el titular no puede localizar al propietario legítimo.

Los tenedores de propiedad no reclamada incluyen empresas, instituciones financieras y organizaciones que tienen cuentas corrientes y de ahorro inactivas, cheques sin cobrar, acciones, bonos, ganancias de seguros, salarios y otros activos financieros.

Una vez que la Oficina del Tesorero recibe los activos, el dinero está disponible para ser reclamado por el propietario legítimo en cualquier momento.

“Animo a los residentes de Connecticut a que visiten y prueben nuestras nuevas mejoras hoy visitando www.CTBigList.com o llamando al 1-800-833-7318, de lunes a viernes, para que nuestra oficina pueda trabajar con su reclamo para ayudarlo. reunirte con tu dinero”, dijo Wooden en un comunicado.