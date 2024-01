‘Sentí un nudo en el estómago’: niñera describe el caótico día en que Jennifer Dulos desapareció

Una niñera que cuida a cinco niños cuya madre desapareció en Connecticut en 2019 recordó ante el tribunal el miércoles el caótico día en que Jennifer Dulos desapareció, iniciando una búsqueda que finalmente se convirtió en una investigación de asesinato.

La niñera, Lauren Almeida, testificó en el juicio de Michelle Troconis, quien era la novia del ex marido de Dulos, Fotis Dulos. Troconis está acusada de conspiración para cometer asesinato y otros delitos por acusaciones de que ayudó a Fotis Dulos a encubrir el asesinato de Jennifer Dulos.

Almeida dijo el miércoles que tenía cuatro de los hijos de Jennifer con ella (el otro estaba en casa de un amigo) cuando se suponía que se reuniría con Jennifer Dulos en Manhattan la tarde del 24 de mayo de 2019. Le envió un mensaje de texto y llamó a Jennifer Dulos, pero no respondió.

“Simplemente sentí un nudo en el estómago. Ella nunca deja de contestar su teléfono”, testificó Almeida ante el Tribunal Superior de Stamford, Connecticut.

Almeida fue al consultorio de un médico en Manhattan donde Jennifer Dulos tenía una cita programada, con la esperanza de encontrarla allí.

“Y entonces, cuando ella no estaba allí… me sorprendió pero también pensé: Está bien, tengo a los cuatro niños frente a mí y no sé qué hacer”, dijo Almeida. “Simplemente salí y comencé a llamar a personas que podrían haber tenido noticias de Jennifer”.

La policía cree que Fotis Dulos atacó a Jennifer Dulos en el garaje de su casa en New Canaan, Connecticut, después de que ella dejó a los niños en la escuela ese día. Luego, dijeron las autoridades, se fue en su propia camioneta con su cuerpo, que nunca fue encontrado. Fotis Dulos negó tener algo que ver con su desaparición. Se suicidó a principios de 2020, poco después de ser acusado de asesinato.

Troconis, de 49 años, se declaró inocente y niega los cargos, que también incluyen manipulación de pruebas y obstaculización del procesamiento.

En el momento en que ella desapareció, Jennifer y Fotis Dulos estaban atravesando un contencioso proceso de divorcio y custodia de los hijos que había limitado su tiempo con los niños. Jennifer Dulos se había mudado de la casa familiar en Farmington, Connecticut, mientras Fotis Dulos vivía allí con Troconis y su hija.

El caso atrajo mucha atención y fue objeto de una película para televisión. Jennifer Dulos, de 50 años, era miembro de una familia adinerada de Nueva York cuyo padre, el fallecido Hilliard Farber, fundó su propia firma de corretaje. También era sobrina de la diseñadora de moda Liz Claiborne. Fotis Dulos fue un constructor de viviendas de lujo originario de Grecia.

Almeida testificó que ella y Jennifer Dulos le habían tenido miedo a Fotis Dulos en 2017, cuando la relación de Dulos se deterioró después de que ella descubrió que él estaba teniendo una aventura con Troconis. Ese año, Almeida dijo que Fotis Dulos persiguió a Jennifer Dulos fuera de la casa con un trozo de papel y tuvo una discusión a gritos con ella dentro de la casa de Farmington, donde ella corrió a una habitación y él intentó abrir la puerta cerrada.

Cuando Jennifer Dulos desapareció, Almeida dijo que entró en pánico y llamó a los amigos de Jennifer Dulos y a otras personas que podrían saber dónde estaba. También llamó a hospitales pero no tuvo suerte. Llamó a su madre, quien intentó calmarla, testificó. Luego llamó a la policía de New Canaan.

“Le dijimos a la policía que una madre de cinco hijos estaba desaparecida y que estaba en un divorcio muy conflictivo. Y yo sabía que él (Fotis Dulos) había comprado un arma, y por eso tuve miedo. Y se pusieron manos a la obra de inmediato", dijo Almeida.

El juez Kevin Randolph eliminó del expediente el comentario sobre el arma, después de que el fiscal Sean McGuinness dijera que no afirmaba que Fotis Dulos tuviera un arma. El abogado de Troconis, Jon Schoenhorn, pidió más tarde que se anulara el juicio basándose en el comentario de Almeida, pero Randolph negó la moción.

Almeida, de 32 años, sigue siendo niñera de los cinco niños, que viven con la madre de Jennifer Dulos, Gloria Farber, en Manhattan desde que su madre desapareció.

También el miércoles por la tarde, Randolph despidió a un miembro del jurado suplente que supuestamente dijo "Los amamos" a dos fiscales involucrados en el caso fuera de la sala del tribunal durante la pausa del almuerzo. Randolph dijo que el comentario parecía favorecer a la fiscalía.

El miércoles fue el cuarto día del juicio. Durante los primeros días, la policía testificó sobre evidencia de sangre encontrada en el garaje de Jennifer Dulos y su camioneta, que fue encontrada abandonada en un parque de New Canaan.

La policía dijo que había evidencia de un intento de limpieza en el garaje. Almeida testificó que había puesto un paquete de 12 toallas de papel en la despensa de la cocina el día antes de que Jennifer Dulos desapareciera, pero que al día siguiente solo había dos rollos allí.

Cuando Almeida fue a la casa el día de la desaparición alrededor de las 11 a. m., poco tiempo después de que la cámara de un vecino viera la camioneta de Jennifer Dulos saliendo del vecindario, dijo que no notó sangre en el garaje, pero encontró el bolso de Jennifer Dulos dentro de la casa, lo cual le pareció extraño.

Entre las pruebas que se espera que se muestren al jurado más adelante en el juicio se encuentra el vídeo de vigilancia policial de Fotis Dulos y Troconis conduciendo por Hartford más tarde ese mismo día que Jennifer Dulos desapareció. Se ve a Fotis Dulos saliendo de su camioneta y tirando bolsas de basura en varios lugares mientras Troconis se sienta en el vehículo. Troconis le dijo a la policía que no sabía qué había en las bolsas.

Las órdenes de allanamiento del caso de Jennifer Dulos revelaron impactantes detalles sobre su relación con Fotis Dulo antes de su desaparición.

La policía dijo que luego recuperaron algunas de las bolsas y encontraron ropa y otros artículos con el ADN de Jennifer Dulos. Algunos artículos tenían el ADN de Fotis Dulos y una bolsa tenía el ADN de Troconis, dijo la policía.

También se espera que los fiscales muestren al jurado lo que la policía denominó “el guión de la coartada”, un documento que, según dicen, prepararon Fotis Dulos y Troconis y que detalla sus acciones y ubicaciones el día del asesinato y el día siguiente. Troconis dijo a la policía que el abogado de Fotis Dulos les había pedido que enumeraran sus actividades esos días.