Servicios gratuitos para declaración de impuestos en Mass. antes de la fecha límite del 18 de abril

Quedan menos de quedan cuatro semanas para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus impuestos, y algunas personas podrían sentirse abrumadas en este momento con la fecha límite federal que se avecina.

La presentación de un declaración en línea precisa con depósito directo puede evitar demoras en el procesamiento, reembolsos estancados y futuros avisos del IRS, por lo que es crucial tener todos los formularios requeridos para una declaración completa y sin errores, dijo el Servicio de Impuestos Internos en un comunicado. La información incompleta también podría costarles a las personas oportunidades de ahorro de impuestos.

"La pandemia continúa creando desafíos, pero el IRS les recuerda a las personas que hay pasos importantes que pueden hacer para ayudar a garantizar que su declaración de impuestos y su reembolso no tengan que ser procesados demoras", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig. "Presentar electrónicamente con depósito directo y evitar una declaración de impuestos en papel es más importante que nunca este año. E instamos a prestar especial atención a aquellos que recibieron un Pago de impacto económico o un Crédito tributario por hijos por adelantado el año pasado. Las personas deben asegurarse de informar la información correcta cantidad en su declaración de impuestos para evitar demoras.”

El IRS comenzó a aceptar y procesar declaraciones de impuestos el 24 de enero, y la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos de 2021 y pagar impuestos adeudados es el lunes 18 de abril. Los contribuyentes de Massachusetts y Maine tienen hasta el 19 de abril para presentar sus declaraciones debido a la Festividad del Día de los Patriotas en esos estados.

El IRS está alentando a las personas a usar los recursos en línea antes de llamar, señalando que la temporada pasada la agencia recibió más de 145 millones de llamadas entre el 1 de enero y el 17 de mayo, como resultado de los cambios fiscales de la era COVID y los desafíos más amplios de la pandemia.

“El volumen de nuestros teléfonos sigue manteniéndose en niveles récord”, dijo Rettig. “Instamos a las personas a consultar IRS.gov y establecer una cuenta en línea para ayudarlos a acceder a la información más rápidamente. Hemos invertido en el desarrollo de nuevas capacidades en línea para que esta sea una forma rápida y fácil para que los contribuyentes obtengan la información que necesitan”.

Además de IRS.gov, hay una variedad de opciones gratuitas disponibles para ayudar a los contribuyentes, que van desde la asistencia gratuita en las ubicaciones de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta y Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores en todo el país hasta la disponibilidad del programa Free File del IRS.

Si está buscando declarar sus impuestos gratis, consulte estos recursos para ayudarlo a superar la temporada de impuestos de 2021:

Asistencia voluntaria en impuestos sobre la renta (VITA)

Ingresos para voluntarios del IRS El programa de asistencia tributaria (VITA) ofrece ayuda tributaria gratuita a personas que generalmente ganan $58,000 o menos, personas con discapacidades y contribuyentes con dominio limitado del inglés que necesitan ayuda para preparar sus declaraciones de impuestos.

Voluntarios certificados por el IRS brindan preparación gratuita de declaraciones de impuestos básicas con presentación electrónica a personas calificadas.

Los sitios de VITA están ubicados en centros comunitarios y vecinales, bibliotecas, escuelas, centros comerciales y otros lugares en todo el país.

Para ubicar el sitio de VITA más cercano a usted, use la herramienta de localización de VITA aquí o llame al 800-906- 9887.

Asesoramiento Fiscal para Adultos Mayores

El Asesoramiento fiscal para the Elderly (TCE) brinda asistencia tributaria gratuita a personas mayores de 60 años.

Voluntarios certificados por el IRS brindan asistencia gratuita y preparación básica de declaraciones de impuestos sobre la renta con presentación electrónica a personas calificadas en ubicaciones comunitarias en todo el país.

Para ubicar sitios de TCE cerca de usted, use la herramienta de localización de TCE aquí o llame al 888-227-7669.

Ayuda Tributaria de la Fundación AARP

AARP Foundation Tax-Aide proporciona asistencia fiscal virtual y en persona, de forma gratuita, a los contribuyentes mayores de 50 años y con ingresos bajos a moderados. Los voluntarios de Tax-Aide están ubicados en todo el país y están capacitados y certificados por el IRS todos los años para asegurarse de que conozcan y comprendan los últimos cambios y adiciones al código tributario.

Los sitios de Tax-Aide están actualmente abiertos para la temporada de impuestos de 2022. Este año, la asistencia fiscal está disponible solo con cita previa. Para ubicar el sitio Tax-Aide de AARP TCE más cercano entre enero y abril, use la Herramienta de localización de sitios de AARP o llame al 888-227-7669.

Coalición de Ayuda Fiscal de Boston

La Boston Tax Help Coalition ofrece servicios de impuestos gratuitos, incluidos persona y preparación remota de impuestos para los residentes de Boston que ganan $60,000 o menos. Si alguien no tiene acceso a una computadora o teléfono inteligente, aún puede obtener asistencia telefónica relacionada con la declaración de impuestos. Pueden marcar 3-1-1 o 617-635-4500.

La Boston Tax Help Coalition proporciona servicios fiscales a aproximadamente 13,000 contribuyentes al año, devolviendo $24 millones en reembolsos y créditos. El esfuerzo de toda la ciudad depende de la dedicación de una red de socios comunitarios y un cuerpo de cientos de voluntarios capacitados por el IRS que brindan servicios en nueve idiomas.

"Realmente eres lo mejor que Boston tiene para ofrecer", dijo la alcaldesa Michelle Wu a los miembros de la Coalición en el evento de lanzamiento virtual de su vigésima temporada. “Después de todos estos años de servicio, eres un recordatorio de que Boston es una ciudad en la que siempre nos cuidamos y nos apoyamos unos a otros”.

Boston ABCD

Como socio líder del programa de Asistencia Voluntaria para el Impuesto sobre la Renta (VITA) y la Coalición de Ayuda Fiscal de la Ciudad de Boston, ABCD proporciona a los residentes del área de Boston de bajos y medianos ingresos una preparación electrónica gratuita de impuestos federales y estatales de Massachusetts.

Los voluntarios de VITA de ABCD reciben la certificación del IRS anualmente y brindan asistencia fiscal gratuita si reúne los requisitos de ingresos y cumple con algunos otros requisitos. Los servicios de impuestos están disponibles solo con cita previa. Encuentre su sitio local de ABCD aquí para programar una consulta o llame al 617-348-6591 .

Asociación de Acción Comunitaria de Massachusetts

Muchas de las las 23 Agencias de Acción Comunitaria: instituciones locales de confianza con el mandato de luchar contra la pobreza - en todo Massachusetts ofrecer servicios gratuitos de preparación de impuestos en sitios de asistencia de impuestos sobre la renta voluntarios (VITAE).

También ofrecen muchos otros servicios integrados críticos que incluyen ayuda con la calefacción, educación y cuidado de la primera infancia, asistencia con el alquiler, acceso a despensas de alimentos y programas alimentarios, acceso a programas de salud y más.

Encuentre una organización cerca de usted: https://www.masscap.org/agencies /

United Way

The United Way ayuda a las personas a través del programa de asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta (VITA): asistencia gratuita y con licencia para preparar las declaraciones.

Si bien la asistencia en persona es imprescindible para algunas personas, muchas más pueden calificar para recibir ayuda de United Way myfreetaxes.com: el mayor servicio gratuito de preparación de impuestos operado por una organización sin fines de lucro. El sitio no tiene límite de ingresos ni restricciones de edad y admite devoluciones estatales ilimitadas. Es gratis para todos los contribuyentes, sin opción para complementos o cargos pagados. Ofrece especialistas en llamadas al 211 certificados por el IRS para ayudar a los contribuyentes, así como conexiones a un sitio de VITA si se necesita asistencia en persona. United Way pone este servicio a disposición de millones de personas que calificarán para recibir asistencia gratuita pero que no podrán acceder a un sitio de VITA.

Para obtener más información sobre los servicios de asistencia fiscal, visite irs.gov.