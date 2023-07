“Todavía estamos pidiendo justicia”: familia de hispano de Lynn que desapareció tras fiesta en Chelsea urge acción

La familia de un hombre hispano de Lynn que fue hallado muerto en un pantano de Revere el mes pasado sigue sin respuestas sobre lo que pudo haberlo llevado a la muerte y aún se pregunta si la policía hizo todo lo que pudo cuando se reportó su desaparición por primera vez.

Dickson “Joel” De Los Reyes, de 24 años, trabajaba para el negocio de granito de su familia y alimentaba el sueño de convertirse en médico, dijo su padre, Ángel De Los Reyes, a The Boston Globe.

Este sueño fue tronchado la madrugada del 11 de junio, cuando salió de una fiesta en Chelsea y no regresó a casa. La policía dijo que la evidencia indicaba que De Los Reyes subió a un vehículo compartido de Lyft en Shurtleff Street en Chelsea a las 3:42 a.m. de ese domingo. El viaje de Lyft finalizó alrededor de 15 minutos después, y cuando terminó, el teléfono celular de De Los Reyes llamó al 911 y se conectó con la policía de Revere. La llamada se cortó y varios intentos de la policía para devolver la llamada no tuvieron éxito.

Se cree que la llamada se había realizado desde el área de American Legion Highway en Revere, dijo la policía. No se supo nada de De Los Reyes desde entonces.

El cuerpo de De Los Reyes fue localizado por un helicóptero de la Policía Estatal durante un allanamiento el 16 de junio, dijo The Boston Globe.

Las autoridades han dicho que no había marcas de trauma en el cuerpo de De Los Reyes y están esperando los resultados de toxicología de la autopsia. Los investigadores no encontraron indicios de que De Los Reyes fuera víctima de un homicidio.

Pero los investigadores y la familia de De Los Reyes han ofrecido relatos contradictorios sobre cuándo comenzó la búsqueda y cómo respondió la policía de Lynn cuando se enteraron de su desaparición, reportó el Globe. Ángel De Los Reyes dijo que la policía de Lynn no tomó de inmediato el informe de una persona desaparecida el día después de la desaparición de Dickson De Los Reyes, y que la búsqueda solo comenzó después de que un detective privado que contrató localizó algunas de las pertenencias de De Los Reyes.

“No se han tomado esto en serio”, dijo Ángel De Los Reyes al Globe.

El alcalde Jared Nicholson, que habla español, se reunió en persona el martes con la madre de Ángel De Los Reyes y Dixon De Los Reyes, Marta Gómez, para escuchar sus preocupaciones, dijo Nicholson en un comunicado. También está programada una reunión de seguimiento con la policía, dijo.

“Reafirmé que merecen una investigación completa y transparente, que está en curso, y el mismo acceso a la seguridad pública y la justicia que cualquier otro residente de nuestra ciudad”, dijo Nicholson. “Le expliqué que la policía estatal estaba a cargo de la investigación y prometí hacer un seguimiento para asegurarme de que respondieran sus preguntas”.

Pero Ángel De Los Reyes sigue siendo crítico con el manejo del caso de su hijo por parte de las autoridades y expresa que cree que su hijo fue víctima de un homicidio.

“Todavía estamos pidiendo justicia. Queremos que nos apliquen la ley como a todos y sentimos que nos están mintiendo”, dijo De Los Reyes. “Sentimos que no nos están ayudando, queremos resultados”.

La policía de Lynn, en un comunicado, dijo que están “comprometidos a brindar apoyo a la familia de Dickson durante este momento difícil de cualquier manera que podamos”.

Los diferentes relatos también sugieren que podría haber algún tipo de interrupción en la comunicación entre la familia y las autoridades en los días posteriores a la desaparición de De Los Reyes.

Ángel De Los Reyes dijo al Globe que su hijo era estudiante en Bunker Hill Community College y que deseaba convertirse en médico porque vio a muchas personas necesitadas.

“Por eso quería ser médico, para ayudar a la gente”, dijo De Los Reyes.

“Es realmente importante que la comunidad latina no solo se quede callada, tenemos nuestros derechos”, dijo. “En este momento, la justicia es ciega, no tiene voz”.

Aquí la historia completa de The Boston Globe.