Video muestra tabla que cae afuera de South Station y casi golpea a varias personas

Un video muestra una tabla de andamio cayendo a centímetros de una persona que caminaba hacia South Station en Boston la semana pasada.

Nadie resultó herido en el incidente del viernes, que involucró una pieza de lo que el Departamento de Servicios de Inspección de Boston llamó equipo de aparejo que cayó de One Financial, un rascacielos al otro lado de la calle de la estación.

Se ve la tabla cayendo justo frente a la entrada principal del importante centro de transporte a las 2:46 p. m. del viernes en un video publicado el miércoles por la MBTA. Las personas cercanas parecen estar conmocionadas.

Una tabla cayendo a la acera afuera de South Station en Boston el viernes 8 de noviembre de 2024.

El tablón cae a centímetros de un hombre que entra a South Station. Un video de vigilancia desde otro ángulo, publicado por la policía de Boston, lo muestra corriendo dentro del edificio.

One Financial compartió esta declaración sobre lo sucedido:

Podemos confirmar que una tabla de andamio, instalada por un contratista, se cayó del techo de One Financial el viernes por la noche. Nos alivia saber que nadie resultó herido y que no hubo daños en ningún edificio vecino. El contratista ha quitado todas las tablas de andamio para garantizar que no haya más amenazas a la seguridad pública, y seguimos trabajando con las autoridades correspondientes para determinar cualquier medida correctiva adicional necesaria. Mientras este proceso está en curso, consulte a la ciudad de Boston y OSHA para obtener más detalles.

OSHA confirmó que estaba investigando a P I Management, LLC, pero no pudo compartir más detalles.

En marzo, una viga de acero se cayó del rascacielos en construcción sobre South Station. Cuando se le preguntó sobre el incidente de la semana pasada, un funcionario de MBTA señaló que la tabla no se originó en ese proyecto ni en South Station.