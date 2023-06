View Boston abre al público en el tope de Prudential Tower

Uno de los monumentos más reconocibles de Boston permitirá una vez más al público disfrutar de vistas panorámicas del horizonte de la ciudad.

View Boston se abre oficialmente al público el miércoles en la parte superior de la Prudential Tower, que ocupa los tres pisos más altos del segundo rascacielos más alto de Boston.

La nueva atracción albergará varias características destinadas a elevar aún más la experiencia de ver la ciudad desde arriba. Las atracciones interactivas en View Boston incluyen oportunidades para tomar fotografías, mapas digitales que permiten a los visitantes acercarse a los puntos de interés y un cine envolvente y una pantalla táctil para mostrar los diversos vecindarios de Boston. La atracción también cuenta con una terraza al aire libre y un espacio para eventos privados.

"Estamos encantados de compartir esta extraordinaria experiencia con todos los que quieran explorar la belleza y la diversidad de nuestra increíble ciudad", escribió Bryan Koop, vicepresidente ejecutivo de la región de Boston de BXP, en un comunicado de prensa. "Creemos que View Boston se convertirá en una atracción de visita obligada para los turistas y en el lugar favorito de los lugareños para reunirse y celebrar momentos especiales".

También en View Boston, los visitantes pueden tomar un refrigerio en el bar de cócteles Stratus y en el bistró Beacon.

Los paquetes de boletos van desde $35 a $55. El horario de atención es de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. todos los días, y las personas pueden comprar boletos y hacer reservas para cenar en línea. Top of the Hub, que estaba en los altos del Prudential, había cerrado a principios de 2020.