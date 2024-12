Estas fueron las 10 noticias más leídas en Nueva Inglaterra en 2024

Sin duda alguna el año 2024 fue uno donde muchas familias siguieron enfrentando desafíos financieros y buscando la manera de salir a flote en cuanto a sus gastos. Es quizás por eso que las historias que lideran nuestra lista de “las más leídas” están ligadas a como obtener dinero.

Pero no solo las finanzas acapararon la atención de nuestros lectores y televidentes. El 2024 también trajo consigo historias desgarradoras para las comunidades hispanas locales que captaron su interés, y eventos internacionales que dejaron huella este año.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Échale un vistazo a las 10 historias más destacadas entre nuestros lectores y televidentes durante el año 2024 en Nueva Inglaterra:

TOP 10: Sospechoso en caso de madre hispana hallada muerta habría estado en su vigilia

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Comenzamos con el décimo puesto. En el mes de septiembre, el hallazgo del cuerpo de una mujer dominicana que había sido reportada como desaparecida conmocionó a toda la comunidad de Lawrence, Massachusetts.

Luego de una intensa búsqueda, el cuerpo de Carol Flaz, de 37 años, fue encontrado en una zona boscosa de Haverhill y un hombre fue identificado por las autoridades como Cristian Montero, de 35 años y residente de Lawrence, fue arrestado. El hombre fue acusado de intimidación de testigos y de engañar a los investigadores.

Un compañero de trabajo de Carol asegura el sospechoso estuvo presente apoyando a la familia en una vigilia el lunes cuando fue captado por las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra.

Pero lo que más impacto causó en la comunidad, fue que un compañero de trabajo de la mujer aseguró que el sospechoso estuvo presente apoyando a la familia en una vigilia, cuando fue captado por las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra.

TOP 9: ICE realiza operativo en East Boston y Chelsea

Al final del año, el diciembre, Agentes de ICE realizaron redadas esta semana en East Boston y en la ciudad de Chelsea, en el operativo cinco hombres fueron arrestados, y según las autoridades todos tenían récord criminal.

En el operativo cinco personas fueron arrestadas, y según autoridades todos estaban indocumentados, tienen antecedentes criminales y habían sido liberados bajo fianza por las jurisdicciones locales en lugar de ser entregados a los agentes de inmigración.

El jueves en la tarde, agentes de ICE realizaron redadas en East Boston y en la ciudad de Chelsea, en el operativo cinco hombres fueron arrestados, y según las autoridades todos tenían récord criminal.

Las redadas causaron furor entre la comunidad que dijo estar sorprendida por tratarse de un lugar tranquilo.

Puedes encontrar la historia completa aquí.

SHUTTERSTOCK Foto de archivo.

El tema de los impuestos, sin lugar a duda, es uno que capta mucho la atención de la comunidad y este año no fue la excepción.

El octavo puesto de nuestra lista fue el anuncio de que, con el inicio de la temporada de impuestos, los contribuyentes podrían recibir hasta $1,600 por menor dependiente.

Estos son los cambios que se esperan.

Esta historia, además, captó la atención de nuestros lectores ya que se detallaron los pasos para conocer si cualificaban para el crédito, así como los limites de ingresos y más.

Aquí puedes ver la historia completa.

TOP 7: Trágico final para joven hispano desaparecido en Lynn

La trágica y misteriosa muerte de un joven hispano que fue encontrado en el agua en Lynn, Massachusetts causó conmoción en la comunidad, ocupando el puesto siete de las noticias más destacadas en la región.

La familia de Brian López, un joven de tan solo 17 años, confirmó a Telemundo Nueva Inglaterra que su cuerpo fue encontrado durante una búsqueda en Saugus, en hechos ocurridos en julio.

Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron un joven que coincidía con las características de López en el agua en Walden Pond, cerca de la línea Saugus/Lynnfield.

Después de una búsqueda exhaustiva, el cuerpo del adolescente fue encontrado cerca de la línea Saugus/Lynnfield, de acuerdo con familiares.

El joven de origen salvadoreño fue reportado como desaparecido después de que no se presentara al trabajo. El teléfono celular de Brian había sido recuperado en Lynn en Gardiner Street a millas de su casa el viernes.

López era un estudiante de último año en Lynn Classical High School, y era el menor de cinco hermanos.

El Departamento de Policía de Saugus dijo que fue informado de la presencia de un cuerpo por unos jóvenes que buscaban ir a pescar en Walden Pond.

Aquí encuentras la historia completa.

TOP 6: Mujer habría torturado hasta la muerte a sobrino de 8 años en República Dominicana

El año 2024 comenzó con la desgarradora historia de una mujer que habría torturado hasta la muerte a sobrino de 8 años en República Dominicana, conmocionando a la comunidad dominicana local, que estuvo pendiente del desarrollo de esta historia que ocupa el puesto número seis.

En enero, una mujer y su esposo se enfrentaron a la justicia tras haber sido señalados como los autores de la muerte del menor y se les impuso 18 meses de prisión preventiva. Fueron identificados como Carmen Jiménez y Gonzalo Valentín Rojas, quienes fueron apresados al llevar al niño en mal estado a un hospital de la comunidad de Verón en Punta Cana donde residían.

El Juzgado de Atención Permanente de la Provincia La Altagracia en República Dominicana, impuso 18 meses de prisión preventiva a Carmen Jiménez y a Gonzalez Valentín Rojas quienes fueron apresados al llevar al niño en mal estado a un hospital de la comunidad de Verón en Punta Cana donde residían.

El cuerpo del menor presentaba 147 heridas de arma blanca, mutilaciones y otros signos de tortura hechos por su tía; fue declarado muerto en el lugar, de acuerdo con el informe policial.

La abuela del menor dijo que el niño no vivía con la madre, porque “tenía 5 niños y le dio ese niño a su papá, para que el papá lo cuidara, porque ella no podía, tiene que trabajar para mantener los otros”.

Aquí encuentras la historia completa.

TOP 5: JetBlue no volará más a estas ciudades de América Latina y recortará rutas a Miami y Los Ángeles

JetBlue anunció recortes de vuelos en Estados Unidos y no volará más a varios países de America Latina.

En 2024, JetBlue siguió reorganizando sus rutas y anunció una serie de medidas para reducir costos luego de un intento fallido de adquirir Spirit Airlines, y que afectarán sin duda a miles de pasajeros.

La aerolínea redujo sus vuelos desde Los Ángeles de 34 por día a 24, y dijo que también recortaría rutas de Los Ángeles a San Francisco; Seattle; así como Miami; Las Vegas; Reno, Nevada; y Puerto Vallarta, México.

JetBlue también anunció que pondría fin a sus vuelos con destino a Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador; Lima, Perú; y Kansas City, Missouri, en junio, y vuelos entre Fort Lauderdale, Florida, y Austin, Atlanta; Nashville y Salt Lake City, así como entre Nueva York y Detroit.

Mira aquí todo lo que anunció.

TOP 4: Encuentran cuerpo de madre hispana de Lawrence que estaba desaparecida

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de una madre hispana en Lawrence, Massachusetts, estremeció a toda la comunidad hispana el pasado mes de septiembre, y esa historia ocupa el cuarto puesto de nuestra lista.

Tras varios días de búsqueda, la Policía confirmó que encontraron el cuerpo de la mujer de 37 años, que había sido identificada como Carol Flaz-Burgos.

La Policía de Lawrence confirmó que encontraron el cuerpo de la mujer de 37 años que había sido reportada desaparecida en Lawrence, Massachusetts.

Oficiales de Lawrence en conjunto con la Policía Estatal de Massachusetts habían realizado una búsqueda de evidencia en su apartamento, con la asistencia de oficiales K9, el departamento de investigación forense y el ala aérea de la policía.

La investigación condujo a los detectives el martes en la tarde a la comunidad de Haverhill, donde el cuerpo fue descubierto por un oficial de la policía estatal con un oficial canino en el área de conservación del lago Kenoza.

Aquí encuentras la historia completa.

TOP 3: EN VIVO Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra

Nuestro noticiario TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA se enorgullece de estar en el corazón y el gusto de la comunidad hispana, año tras año, ya que es considerado como la fuente de noticias locales que le interesan a los hispanos en Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire y más.

Ya sea a través de las pantallas de televisión o la web, nuestro publico siempre nos elige para estar al día con la información más reciente y confiable, y por eso, siempre nos coloca en los primeros tres puestos de mayor tráfico cada año.

Si no estás en casa cada tarde, puedes sintonizarnos aquí.

En el mes de marzo, se anunció a los compradores de Walmart que hubiesen comprado alimentos en los últimos siete años que podían tener derecho a cobrar hasta $500 como parte de $45 millones de acuerdo de acción colectiva contra el minorista.

El acuerdo colectivo propuesto, presentado en una corte de Florida, alegaba que Walmart había cobrado de más a los clientes por "productos pesados" - carne, aves, cerdo y mariscos envasados - y "cítricos embolsados", como naranjas, toronjas y mandarinas.

Hay una demanda colectiva en contra de Walmart por acusaciones de cobrar de más por productos que se pagan por peso. Quienes sean elegibles podrían recibir un pago de hasta $500.

Los clientes que compraron en Walmart entre el 19 de octubre de 2018 y el 19 de enero de 2024 eran elegibles para presentar una reclamación.

Mira aquí la historia completa.

NBC Foto dividida que muestra a Nicholas Kapoor, ganador del Powerball a la izquierda, y un boleto del Powerball a la derecha.

Y finalmente la noticia más leída de este año en la región tuvo que ver con consejos de un profesor de matemáticas que resulto ganador de la lotería y dio su explicación sobre cómo ganar el Powerball.

Nick Kapoor, un profesor de matemáticas de la Universidad de Fairfield en Connecticut compró un boleto en 2016 para mostrar a sus estudiantes de estadística lo difícil que es ganar la lotería. En cambio, lo hizo parecer fácil, acertando cuatro de los cinco números más la bola Powerball para obtener un premio de $100,000.

"Así que la lección no salió según lo planeado", dijo a Kapoor a NBC. “Pero es una historia divertida y todavía compro un billete de lotería y lo llevo al aula porque es muy, muy improbable que alguien gane la lotería. Dio la casualidad de que esa vez fui yo".

Si no has leído la historia, mira aquí lo que dijo y entérate qué es lo que aumenta tus posibilidades de llevarte a casa el premio grande y lo que no ayuda en absoluto.