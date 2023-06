Bombero de Lawrence accidentado regresa a sus labores sin una pierna y muchos deseos de ayudar

Imposible es una palabra sin significado para un bombero en Lawrence, Massachusetts, que ahora ha vuelto al trabajo que ama después de que una lesión grave casi lo mata.

Miguel Báez, quien ahora tiene una pierna con prótesis, se está vistiendo oficialmente, a tiempo completo.

“La extinción de incendios significa todo para mí”, dijo Miguel Báez, quien ha trabajado en el departamento durante más de dos décadas. “Creo que mi accidente es una bendición. Creo que estoy aquí por una razón”.

Su experiencia cercana a la muerte ocurrió en agosto de 2021, cuando Báez tuvo un accidente de motocicleta.

“Perdí la pierna en el impacto. La moto me partió la pelvis y me catapultó al bosque. Golpeé un montón de árboles”, dijo. “Abrí los ojos, me estaban introduciendo en la parte trasera de un helicóptero. Recuerdo ver la luz roja y ver la hélice”.

Según Báez, un transeúnte lo encontró y llamó al 911.

El hombre de 49 años pasó tres semanas en coma y tuvo que ser reanimado seis veces.

Aún así, fue un despertar que cambió su vida.

“Cuando desperté del coma, me dijeron que tenía un coágulo de sangre cerca del corazón que no tenía nada que ver con el accidente. Que si no lo hubieran encontrado durante ese período de tiempo, probablemente habría tenido un ataque al corazón unas semanas después”.

“Dios es la razón principal por la que estoy aquí”, agregó.

Con una nueva oportunidad de vida, abrazando tanto la lucha contra incendios como la fe, Báez se propuso como misión mantenerse positivo y volver al trabajo.

“Tuve que aprender a caminar de nuevo”, explicó. “A través de la rehabilitación comenzamos a subir muchas escaleras, empezamos a empujar cosas”.

Comenzó con tareas livianas en la estación de bomberos y desde entonces se ha ganado su camino, oficialmente, a tiempo completo.

“Es una bendición”, dijo. “Es una bendición”.

El héroe ahora está de vuelta en el camión, quizás después de hacer el mayor rescate de todos. Báez... se salvó.

“Creo que fue un milagro”, dijo. “No tengo ninguna duda de que todo va a ser posible”.

Báez ahora comparte su historia en las redes sociales con otros amputados, incluidos los bomberos, para ayudar a motivarlos a seguir adelante.

Los funcionarios de la ciudad de Lawrence están programados para reconocerlo el martes por la mañana por todo su arduo trabajo.