Elecciones en Connecticut el martes: Aquí lo que debes saber

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el martes y los votantes de todo el estado emitirán sus votos.

Esto es lo que necesita saber sobre el día de las elecciones y la votación en Connecticut.

Votaciones en Connecticut

Las urnas en Connecticut están abiertas de 6 a. m. a 8 p. m.

Cualquier elector que haga fila en las urnas a las 8 p.m. podrá emitir su voto.

Consulte con el secretario municipal los horarios de votación en un referéndum, ya que varían según la ciudad.

Puede consultar su lugar de votación aquí.

¿Qué hay en la boleta electoral de su ciudad?

Puede encontrar las boletas electorales locales aquí.

¿Es usted elegible para votar?

Usted es elegible para registrarse para votar si:

Tiene al menos 17 años y cumple 18 años el día de las elecciones o antes.

Es ciudadano estadounidense que vive en Connecticut.

Ha sido condenado por un delito grave y ha completado su reclusión. Más información aquí.

Si se mudó recientemente, deberá actualizar su registro de votante para reflejar su nueva dirección.

Si es un estudiante universitario que vive lejos de su hogar, puede optar por votar de dos maneras. Complete una boleta de voto ausente para las elecciones en su ciudad natal o regístrese para votar en su ciudad universitaria.

Cómo comprobar su registro

Para asegurarse de que está registrado para votar, ingrese aquí.

Registro el día de las elecciones

Connecticut también tiene opción de registrarse el mismo día de las elecciones para los votantes que lo necesitan.

El registro para el día de las elecciones no está disponible en su lugar de votación, pero está disponible en un lugar designado para el registro el día de las elecciones en cada ciudad, comenzando a las 6 a. m. y terminando a las 8 p. m.

Usted se registrará y votará en el lugar de registro designado para el día de las elecciones en su ciudad.

Planee llegar temprano en el día ya que puede haber largas colas. Si está en la fila en el sitio de registro del día de las elecciones a las 8 p. m., puede permanecer en la fila para completar su registro y votar. Deberá proporcionar prueba de identidad y residencia.

Obtenga aquí más información sobre cómo registrarse el día de las elecciones y los lugares de registro.

Línea telefónica de las elecciones

La línea directa del día de las elecciones es 866-SEEC-INFO (866-733-2463) y la dirección de correo electrónico elections@ct.gov estarán disponibles durante todo el día de las elecciones para cualquier persona que sea testigo de irregularidades en la votación.

Elecciones notables

Si bien las ciudades y pueblos de todo el estado tienen elecciones, las contiendas en Bridgeport y Derby han recibido bastante atención.

Bridgeport

Un juez estatal ordenó que se celebren nuevas primarias demócratas para alcalde después de que se completen las elecciones generales del 7 de noviembre.

La decisión se produce después de que videos de vigilancia mostraran a una mujer metiendo lo que parecían ser votos ausentes en una urna al aire libre días antes de las primarias originales en septiembre.

NBC Connecticut no ha verificado el video de forma independiente.

El juez del Tribunal Superior William Clark determinó las acusaciones de posible malversación y anuló los resultados de las primarias del 12 de septiembre, que el actual alcalde de Bridgeport, Joe Ganim, ganó por 251 votos de 8,173 emitidos. Los votos en ausencia aseguraron su margen de victoria.

El oponente de Ganim, John Gomes, cuya campaña obtuvo el video de vigilancia y lo hizo público después de las primarias, demandó a los funcionarios de la ciudad y exigió una nueva primaria, o que él fuera declarado ganador.

Ganim negó bajo juramento haber discutido alguna vez las boletas de voto ausente con un voluntario de campaña que se parece a una mujer vista en un video de vigilancia metiendo papeles en un buzón varias veces antes de las primarias para alcalde.

Según la ley de Connecticut, las personas que utilizan una urna de recolección para votar mediante boleta ausente deben entregar ellas mismas sus boletas completas o designar a ciertos familiares, policías, funcionarios electorales locales o un cuidador para que lo haga por ellos.

Ganim dijo ante el tribunal que estaba “conmocionado por lo que apareció en los videos” publicados por la campaña de Gomes poco después de las primarias. Sin embargo, dijo que no sabe si la mujer que aparece en el video en realidad manejó mal las boletas.

David Herz está en la boleta electoral del candidato republicano.

Gomes está en la boleta electoral como Independiente.

Lamond Daniels es un candidato peticionario.

Mira la boleta aquí.

Derby

En Derby, el concejal Gino DiGiovanni Jr., que enfrenta cargos en relación con su presencia en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, es el candidato republicano a la alcaldía.

DiGiovanni ha insistido todo el tiempo en que no hizo nada malo.

Estaba en una contienda primaria contra el alcalde en ejercicio, Richard Dziekan, quien se presenta como candidato peticionario.

Joseph Di Martino, que no tuvo oposición en las primarias demócratas, es el demócrata en la boleta.

Shirley McIvoy es independiente en la boleta electoral.

La próxima audiencia de DiGiovanni está prevista para después de las elecciones generales.

Vea la boleta del Derby aquí.