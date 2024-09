Entran en su segundo día de huelga los trabajadores del hotel Omni New Haven

El viernes es el segundo día de huelga para los trabajadores del hotel Omni New Haven, en Connecticut, que forman parte del sindicato Local 217 Unite Here.

A partir de las 5 de la mañana, los trabajadores formaron piquetes frente al hotel con carteles que decían: "Un trabajo debería ser suficiente", "Que paguen" y "Respeten nuestro trabajo".

“Me gusta mi trabajo, otra vez. Sólo quiero agradarles también. Eso es todo lo que pido”, dijo Carla Vallati, ama de llaves del Omni New Haven Hotel, quien dijo que ha trabajado allí durante casi 10 años.

Ciento veinticinco trabajadores del hotel forman parte del sindicato.

Salieron del trabajo el jueves mientras los líderes sindicales negociaban con el hotel.

Los líderes sindicales dijeron que esta negociación ha sido bastante prolongada y que los trabajadores se han cansado.

“Estamos en negociaciones con el Hotel Omni. Estamos muy separados. Hemos estado intentando negociar un contrato justo desde noviembre del año pasado. Estamos tratando de que el hotel nos escuche”, dijo John Stanley, secretario y tesorero del Local 217 Unite Here.

Esta protesta en particular es más ruidosa que la mayoría, ya que los trabajadores no sólo utilizan sus voces y señas, sino que también utilizan tambores, cubos, sirenas y megáfonos.

Stanley dijo que quieren asegurarse de tener la atención de los líderes hoteleros.

“Los trabajadores se han declarado en huelga y hemos estado en huelga durante los últimos días, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche y vamos a estar en huelga hasta que creamos que el hotel nos ha escuchado”, explicó.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Ni el hotel ni el sindicato dijeron específicamente cuál es el atraco o dónde radica el desacuerdo. Sin embargo, Stanley dijo que el sindicato pide salarios justos, atención médica asequible y beneficios de jubilación estables para sus miembros.

En un comunicado, el Omni New Haven Hotel dijo: “Por respeto a todas las partes, Omni no hará comentarios sobre el estado de las negociaciones excepto para decir que seguimos comprometidos a negociar de buena fe para llegar a un contrato. agradable para todas las partes. Desafortunadamente, como ha ocurrido recientemente en otros mercados, el sindicato ha determinado que una huelga es de su interés. En vista de esta acción laboral, el hotel ha implementado planes para garantizar que los servicios no se interrumpan y que nuestros huéspedes continúen experimentando la hospitalidad genuina, el servicio personalizado y las experiencias elevadas que son el sello distintivo del Omni New Haven Hotel”.

Vallati dijo que es una trabajadora dedicada que realmente disfruta de su trabajo y que lo correcto es que Omni haga lo correcto por ella y sus colegas.

“Los alquileres han subido. Se acabó la comida. Sólo queremos alimentar a nuestros hijos, vestirlos, poder mimar a nuestros nietos, eso es todo. Eso no es mucho pedir, especialmente con lo que invertimos. Ponemos mucho. Sacrifico mucho tiempo con mi familia los fines de semana. Trabajo todos los fines de semana y no me importa”, explicó Vallati.

Vallati dijo que muchos de sus colegas tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes en esta economía. Dijo que la jubilación y la atención sanitaria también son importantes para su presente y futuro.

“No tengo intención de ir a ningún lado. Le he dedicado ya casi 10 años. No planeo que me despidan. Soy buena en mi trabajo y amo mi trabajo y sólo quiero que ellos también me amen”, añadió.

La representante estadounidense Rosa DeLauro (D-CT) pasó por la manifestación el viernes por la mañana. Culpó a la avaricia corporativa y dijo que el Congreso está trabajando en una legislación que apoye a los trabajadores y las familias.

“Las corporaciones que están ganando dinero a manos llenas simplemente están subiendo los precios. Mire lo que está sucediendo con la vivienda y el aumento del costo de la vivienda y estamos abordando eso. Estás mirando la legislación. Tengo algunos", dijo el representante DeLauro.

El senador estadounidense Chris Murphy (D-CT) también pasó a hablar con los trabajadores.