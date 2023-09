Hombre de Waterbury enfrenta cargos de abuso sexual en relación con adolescente en hogar grupal

En octubre de 2022, la policía estatal “completó una investigación sobre la explotación sexual de un menor que anteriormente residía en la casa STAR de Harwinton”, según una orden de arresto obtenida por NBC Connecticut.

"Éramos conscientes de que se estaba produciendo un comportamiento sospechoso en la casa", dijo el primer concejal de Harwinton, Michael Criss.

En una conversación por mensaje de texto, los investigadores dicen que Ángel Rivera, de 41 años, de Waterbury, ofreció dinero a una chica de 16 años que vivía en The Bridge Family Center en Harwinton, a cambio de favores sexuales.

“Son más de $400 los que te doy con el dinero que te di la última vez”, dijo Rivera en un mensaje de texto, según la orden de arresto. "No puedo esperar para hacerte el amor otra vez".

El Bridge Family Center en Harwinton está contratado por el Departamento de Niños y Familias para proporcionar alojamiento temporal de emergencia para jóvenes. El DCF está investigando acusaciones de maltrato infantil en el hogar grupal financiado por el estado y en julio se emitió un plan de acción correctiva.

"El problema es que la instalación no está cerrada con llave", dijo Criss.

La directora ejecutiva del Bridge Family Center, Margaret Hann, dijo en un comunicado:

"Muchas mujeres jóvenes y algunos hombres jóvenes están involucrados en el tráfico sexual doméstico de menores (DMST) cuando son colocados con nosotros. Desafortunadamente, hay quienes continúan participando en ese comportamiento mientras están bajo nuestro cuidado. No somos una instalación cerrada, pero el personal de Bridge hace todo lo posible para evitar que nuestros residentes participen en este comportamiento. Este individuo no era nuestro empleado, pero es posible que hayamos desempeñado un papel en su arresto. Como dicta nuestro protocolo, si uno de nuestros residentes se va con alguien en "un vehículo desconocido, nuestro personal, capacitado en DMST, intenta persuadirlos para que no se vayan. También informamos la descripción del vehículo y la matrícula a las autoridades, quienes se encargan de la investigación a partir de ahí".

Rivera fue arrestado en mayo de 2023. Se enfrenta a una serie de cargos, que incluyen poner en peligro imprudentemente y alterar la paz en relación con un incidente separado en Plymouth y está acusado de abuso sexual comercial de un menor y de atraer a un menor. Se declaró inocente de esos cargos.